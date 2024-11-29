Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы должны быть реалистами". Тренер Наполи высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25
Конте поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25.
Несмотря на то, что "Наполи" сейчас являются лидерами Серии А, итальянский специалист считает, что ситуация в турнирной таблице может измениться до конца сезона.
"Мы должны быть реалистами и признать, что мы сыграли всего 13 матчей в сезоне, а шесть команд отделяет от нас всего несколько очков. Это очень сбалансированный дивизион.
Я вижу постоянный рост как команды, так и отдельных игроков. Команда значительно выросла на индивидуальном уровне по сравнению с предсезонным периодом", - сказал Конте.
Популярное сейчас
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- Игрок Аталанты установил уникальный рекорд в матче Лиги чемпионов
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Симона Халеп возмущена несправедливостью в допинг-деле Свентек