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"Мы должны быть реалистами". Тренер Наполи высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25

Италия

Конте поделился своими мыслями

"Мы должны быть реалистами". Тренер Наполи высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25.

Несмотря на то, что "Наполи" сейчас являются лидерами Серии А, итальянский специалист считает, что ситуация в турнирной таблице может измениться до конца сезона.

"Мы должны быть реалистами и признать, что мы сыграли всего 13 матчей в сезоне, а шесть команд отделяет от нас всего несколько очков. Это очень сбалансированный дивизион.

Я вижу постоянный рост как команды, так и отдельных игроков. Команда значительно выросла на индивидуальном уровне по сравнению с предсезонным периодом", - сказал Конте.

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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