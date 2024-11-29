"Мы должны быть реалистами". Тренер Наполи высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в сезоне 2024/25.

Несмотря на то, что "Наполи" сейчас являются лидерами Серии А, итальянский специалист считает, что ситуация в турнирной таблице может измениться до конца сезона.

"Мы должны быть реалистами и признать, что мы сыграли всего 13 матчей в сезоне, а шесть команд отделяет от нас всего несколько очков. Это очень сбалансированный дивизион.

Я вижу постоянный рост как команды, так и отдельных игроков. Команда значительно выросла на индивидуальном уровне по сравнению с предсезонным периодом", - сказал Конте.