"Мы хотим баланса". Тренер Милана прокомментировал предстоящий матч команды против Эмполи

Паулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Эмполи".

"Нелегко доминировать в Италии, нелегко против "Эмполи" и нелегко против "Аталанты". Мы хотим баланса - хотим построить команду, которая создает моменты, сохраняя при этом безопасность в обороне. У нас был шанс доминировать в игре со "Слованом" после того, как мы повели со счетом 1:0 в Братиславе, но мы пропустили гол и игра стала совсем другой", - сказал Фонсека.