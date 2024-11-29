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"Мы хотим баланса". Тренер Милана прокомментировал предстоящий матч команды против Эмполи
Фонсека поделился своими мыслями накануне поединка Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека, главный тренер "Милана", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Эмполи".
"Нелегко доминировать в Италии, нелегко против "Эмполи" и нелегко против "Аталанты". Мы хотим баланса - хотим построить команду, которая создает моменты, сохраняя при этом безопасность в обороне. У нас был шанс доминировать в игре со "Слованом" после того, как мы повели со счетом 1:0 в Братиславе, но мы пропустили гол и игра стала совсем другой", - сказал Фонсека.
Напомним, что матч "Милан" - "Эмполи" стартует 30 ноября в 19:00 по киевскому времени.
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