Серия А. Амплитуда Кальяри гораздо успешнее, чем Вероны

Серия А. 14-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

: Пикколи 75

Эта победа сохранила симметрию результатов "Кальяри" в последних 12-ти турах. Три поражения, затем три матча без поражений, затем три поражения, затем три матча без поражений. И такой амплитуды, 12-ти очков в этих турах, достаточно для того, чтобы не скатиться в зону вылета. Точно не скатится в этом туре. Причем последние три результата добыты в последней стадии матчей. На 89-ой, 88-ой и 75-ой минутах.

"Верона" также в зону вылета не скатывается, но может скатиться по итогам 14-го тура. Ее держат на плаву две победы в первых трех турах, а с тех пор ее амплитуда - три поражения, победа, три поражения, победа, три поражения. То есть четыре очка в 11-ти турах. Слишком мало. К этому матчу она готовилась закрытой на базе, но не помогло.

По статистике матча победа сардов справедлива - 19:11 по ударам по воротам, 6:2 - в створ, 64:36 по владению мячом. Но реальность на поле не была такой односторонней. Мина и Дзаппа замыкали угловые с очень хороших позиций (неточно и сейв вратаря), но Лазович ответил ударом головой в каркас ворот.

В итоге комбинация на левом фланге освободила Феличи, а тот прострелил в штрафную на Пикколи. В предыдущем туре его гол в последней стадии матча принес ничью, теперь - победу. И как раз после этого "Кальяри" разыгрался. Монтипо спасал в двух эпизодах, в том числе отбивая ногой, Оберт попал в упор в каркас его ворот.

"Кальяри" на 12-ом месте, выше даже "Ромы". "Верона" на 16-ом.