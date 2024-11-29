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Серия А. Амплитуда Кальяри гораздо успешнее, чем Вероны
Вновь важный гол в последней стадии матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 14-й тур Кальяри. "Унипол Домус" "Кальяри" - "Эллас Верона" 1:0 Гол: Пикколи 75 Эта победа сохранила симметрию результатов "Кальяри" в последних 12-ти турах. Три поражения, затем три матча без поражений, затем три поражения, затем три матча без поражений. И такой амплитуды, 12-ти очков в этих турах, достаточно для того, чтобы не скатиться в зону вылета. Точно не скатится в этом туре. Причем последние три результата добыты в последней стадии матчей. На 89-ой, 88-ой и 75-ой минутах. "Верона" также в зону вылета не скатывается, но может скатиться по итогам 14-го тура. Ее держат на плаву две победы в первых трех турах, а с тех пор ее амплитуда - три поражения, победа, три поражения, победа, три поражения. То есть четыре очка в 11-ти турах. Слишком мало. К этому матчу она готовилась закрытой на базе, но не помогло. По статистике матча победа сардов справедлива - 19:11 по ударам по воротам, 6:2 - в створ, 64:36 по владению мячом. Но реальность на поле не была такой односторонней. Мина и Дзаппа замыкали угловые с очень хороших позиций (неточно и сейв вратаря), но Лазович ответил ударом головой в каркас ворот. В итоге комбинация на левом фланге освободила Феличи, а тот прострелил в штрафную на Пикколи. В предыдущем туре его гол в последней стадии матча принес ничью, теперь - победу. И как раз после этого "Кальяри" разыгрался. Монтипо спасал в двух эпизодах, в том числе отбивая ногой, Оберт попал в упор в каркас его ворот. "Кальяри" на 12-ом месте, выше даже "Ромы". "Верона" на 16-ом.
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