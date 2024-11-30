Тотти: Мы снова можем стать великой Ромой

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поделился своими мыслями относительно текущего состояния "волков" и их потенциального развития.

“Понемногу, но я думаю, что “Рома” медленно восстановится. В Лондоне (против "Тоттенхэма" – прим.) была хорошая игра. Я думаю, что мы снова можем стать большой “Ромой”.

Есть ли Раньери тем человеком, который нам нужен? Мы все знаем о важности этого тренера. Кроме того, что он римлянин и фанат "Ромы", он дает много позитива в разных направлениях.

В следующем году он будет исполнительным директором "Ромы", поэтому будет иметь право голоса и будет решать то, кого звать", - сказал Тотти.