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Тотти: Мы снова можем стать великой Ромой

Италия

Но восстановление будет медленным

Тотти: Мы снова можем стать великой Ромой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поделился своими мыслями относительно текущего состояния "волков" и их потенциального развития.

“Понемногу, но я думаю, что “Рома” медленно восстановится. В Лондоне (против "Тоттенхэма" – прим.) была хорошая игра. Я думаю, что мы снова можем стать большой “Ромой”.

Есть ли Раньери тем человеком, который нам нужен? Мы все знаем о важности этого тренера. Кроме того, что он римлянин и фанат "Ромы", он дает много позитива в разных направлениях.

В следующем году он будет исполнительным директором "Ромы", поэтому будет иметь право голоса и будет решать то, кого звать", - сказал Тотти.

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В прошлом сезоне "Рома" заняла шестое место в Серии А. Пока римляне идут на 13 позиции в чемпионате Италии. За 13 туров они набрали 13 очков.

Следующий матч "волки" сыграют против одного из лидеров чемпионата "Аталанты" 2 декабря.

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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Максим Кучер
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