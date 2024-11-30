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Fichajes: Ювентус продасть двох перспективных півзахисників
Избавятся от игроков этой трансферной зимой
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ювентуса" приняло решение продать двух полузащитников, а именно Дугласа Луиса и Николо Фаджоли.
По информации источника, главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта сообщил руководству "старой сеньоры", что не видит бразильца Дугласа Луиса и итальянца Николо Фаджоли в клубе.
Напомним, что Николо Фаджоли получил семимесячную дисквалификацию за ставки на нелегальных платформах.
В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел за "Ювентус" во всех турнирах 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями, а Фаджоли имеет в своем активе 1 голевую передачу за 14 игр.
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