Серия А. Ничья во встрече команд из зоны вылета

Серия А. 14-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

Голы: Энгельхардт 36 - Капрари 54 (пен.)

"Монца" в предыдущих двух сезонах, своих первых в истории в Серии А, была крепким середняком, даже замахивалась на место в Топ-10. "Комо", хотя и новичок лиги, но с поддержкой Тьерри Анри, Денниса Уайза, Сеска Фабрегаса и опытных игроков, ставил серьезные цели. Но теперь обе команды внизу, очный матч начинали в зоне вылета. "Комо" - после одного очка в пяти матчах, "Монца" - одного в четырех. Для них в таком состоянии эта ничья очень ценна и важна.

"Комо" нанес почти в два раза больше ударов по воротам (17:9), но в их эффективности, выражавшейся в ударах в створ (3:3) и особенно в голах (1:1), не превзошел. Как раз гость Кальдирола опасно замыкал угловой головой. Неточно. Хотя вскоре хозяин поля Энгельхардт показал ему, как это делается после попытки партнера по команде Гольданиги и рикошета. Но в начале второго тайма пенальти Капрари, назначенный за игру рукой Паса, сравнял счет.

В концовке матча гость Джурич перед вратарем попал в стойку, а хозяин поля Белотти в удобной ситуации пробил головой чуть неточно.

"Комо" сравнивается по очкам с "Дженоа" на 17-18 местах. "Монца" отстает от них лишь на одно. Так что очко в этом матче было очень важным и полезным. Хотя оно также утвердило обе команды в звании аутсайдеров.