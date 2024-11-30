Италия
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Серия А. Ничья во встрече команд из зоны вылета
"Комо" сравнивается с 17-ым местом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 14-й тур Комо. "Джузеппе Синигалья" "Комо" - "Монца" 1:1 Голы: Энгельхардт 36 - Капрари 54 (пен.) "Монца" в предыдущих двух сезонах, своих первых в истории в Серии А, была крепким середняком, даже замахивалась на место в Топ-10. "Комо", хотя и новичок лиги, но с поддержкой Тьерри Анри, Денниса Уайза, Сеска Фабрегаса и опытных игроков, ставил серьезные цели. Но теперь обе команды внизу, очный матч начинали в зоне вылета. "Комо" - после одного очка в пяти матчах, "Монца" - одного в четырех. Для них в таком состоянии эта ничья очень ценна и важна. "Комо" нанес почти в два раза больше ударов по воротам (17:9), но в их эффективности, выражавшейся в ударах в створ (3:3) и особенно в голах (1:1), не превзошел. Как раз гость Кальдирола опасно замыкал угловой головой. Неточно. Хотя вскоре хозяин поля Энгельхардт показал ему, как это делается после попытки партнера по команде Гольданиги и рикошета. Но в начале второго тайма пенальти Капрари, назначенный за игру рукой Паса, сравнял счет. В концовке матча гость Джурич перед вратарем попал в стойку, а хозяин поля Белотти в удобной ситуации пробил головой чуть неточно. "Комо" сравнивается по очкам с "Дженоа" на 17-18 местах. "Монца" отстает от них лишь на одно. Так что очко в этом матче было очень важным и полезным. Хотя оно также утвердило обе команды в звании аутсайдеров.
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