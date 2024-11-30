Серия А. Милан наконец-то побеждает уверенно

Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи" 3:0

Голы: Мората 19, Рейндерс 44, 69

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия (Павлович 75), Эрнандес, Фофана (Лофтус-Чик 75), Рейндерс, Муса (Чуквуэзе 75), Пулишич, Леау (Камарда 84), Мората (Абрахам 81)

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе (Мариануччи 71), Вити, Исмаили, Гьяси, Анжорин (С. Эспозито 66), Хендерсон, Д. Пеццелла (Какаче 46), Мале, Коломбо (Сольбаккен 46), Пеллегри (Эконг 75)

Предупреждения: Габбия 25, Муса 57 - Коломбо 35, Хендерсон 67

С сентября "Милан" ни в одном турнире не побеждал уверенно. В лиге в предыдущих двух турах и вовсе не побеждал. Потеряв победу над "Кальяри" на 89-ой минуте (3:3) и даже не пытаясь победить "Ювентус". Паулу Фонсека признает острый недостаток баланса: "Каждый раз, когда мы улучшаем какой-то аспект, другие проблемы вырастают". Так что настроение в команде было неприятным.

В таком состоянии и соперник был неприятным. Отставал лишь на три очка, также сыграл вничью в предыдущих двух турах, что для него плюс, в предыдущих пяти проиграл лишь однажды. В этом сезоне играл вничью с "Ювентусом", "Фиорентиной", "Болоньей", побеждал в гостях "Рому". Его оборона была четвертой в лиге, выше "Милана". "Эмполи" мог создать проблемы.

Фонсека настолько побаивался его, что выпустил с первых минут на правом фланге атаки опорника Мусу. Как делал в этом сезоне лишь против "Наполи", "Ювентуса" и мадридского "Реала".

Выходит, сработало? "Россонери" наконец-то нашли баланс, наконец-то победили уверенно, наконец-то соединили хорошую атаку с хорошей обороной. Причем два мяча забил опорник Рейндерс, который с Мусой на поле чувствует себя более свободным и подключается вперед чаще. Тиджани забивал и на "Бернабеу". А еще и забил Мората, не забивавший в лиге с сентября.

Уже в начале Васкес, арендованный у "Милана", тащил удар низом Мораты, а защитник отбивал лицом удар слета Рояля. Удар Леау также заблокировал защитник, но мяч отскочил к Морате. Далее особо острых моментов не было, и "Эмполи" не выглядел мальчиком для битья, старался, но в раздевалку Рейндерс с полулета метров с 13-ти замкнул прострел Пулишича.

Во втором тайме "Эмполи" также старался, пытался, не выглядел так уж плохо. Мале перед входом в штрафную нанес удар, который отбила перекладина. Но в контратаке Рейндерс прорвался из центра поля и сразу после входа в штрафную пробил под стойку.

За несколько минут до начала матча Рейндерс говорил об ответственности, о неприемлемости пропущенных мячей в последних матчах. Эти слова были услышаны, и наконец-то солидная сбалансированная игра отыграна. Да, это лишь третья победа в семи последних матчах лиги, и с седьмого места она команду не сдвинула, но такая игра вызывает оптимизм.