Ругался в прямом эфире. Фонсека эмоционально прокомментировал действия арбитра в матче Милан – Эмполи

Главный тренер “Милана” Паулу Фонсека остался недоволен судейством в поединке 14 тура Серии А против “Эмполи”. В прямом эфире DAZN после матча во время комментария он использовал ругательство.

“Скажу честно, я был очень зол в тот момент. Я был чертевски возмущен", – так интерпретировал слова португальца сайт football-italia.net.

Однако Фонсека за мат сразу попросил прощения. Также прокомментировал поединок.

“Я думаю, что мы показали очень хорошую игру как в атаке, так и в обороне. Вот что значит играть за команду, выходить из скамейки запасных и жертвовать собой ради команды. Мы выиграли со счетом 3:0, но имели шансы забить шесть-семь голов, поэтому нам нужно улучшить наше принятие решений в атаке, чтобы использовать больше этих моментов. Я очень, очень доволен сегодняшней командой”, – сказал Фонсека.

"Милан" впервые за три матча победил в Серии А. Пока команда идет на седьмом месте в турнирной таблице. Отрыв от первого "Наполи" составляет семь очков.