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Ругался в прямом эфире. Фонсека эмоционально прокомментировал действия арбитра в матче Милан – Эмполи

Италия
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Но сразу попросил прощения

Ругался в прямом эфире. Фонсека эмоционально прокомментировал действия арбитра в матче Милан – Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Милана” Паулу Фонсека остался недоволен судейством в поединке 14 тура Серии А против “Эмполи”. В прямом эфире DAZN после матча во время комментария он использовал ругательство.

“Скажу честно, я был очень зол в тот момент. Я был чертевски возмущен", – так интерпретировал слова португальца сайт football-italia.net.

Однако Фонсека за мат сразу попросил прощения. Также прокомментировал поединок.

“Я думаю, что мы показали очень хорошую игру как в атаке, так и в обороне. Вот что значит играть за команду, выходить из скамейки запасных и жертвовать собой ради команды. Мы выиграли со счетом 3:0, но имели шансы забить шесть-семь голов, поэтому нам нужно улучшить наше принятие решений в атаке, чтобы использовать больше этих моментов.

Я очень, очень доволен сегодняшней командой”, – сказал Фонсека.

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"Милан" впервые за три матча победил в Серии А. Пока команда идет на седьмом месте в турнирной таблице. Отрыв от первого "Наполи" составляет семь очков.

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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