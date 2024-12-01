Наполи хочет зимой купить капитана Ювентуса

"Наполи" рассматривает варианты для усиления команды уже зимой. Одним из них является капитан "Ювентуса" Данило.

Sky Sport Italia сообщает, что неаполитанцы рассматривают вариант с приглашением бразильца в январе. В частности, в подписании лично заинтересован главный тренер Антонио Конте.

По мнению наставника, Данило принесет команде ценный опыт, фактически заменив Жуана Жезуса.

После прихода Тьяго Мотты на пост главного тренера "Ювентуса" бразилец потерял место в составе, несмотря на капитанскую повязку. В текущем сезоне он провел 453 минуты в 12 матчах: девять в Серии А, три – в Лиге чемпионов. И только в четырех вышел в стартовом составе.

Данило выступает за "Ювентус" с августа 2019 года. Тогда "бьянконерри" заплатили за трансфер бразильца "Манчестер Сити" 37 миллионов евро.

Контракт защитника рассчитан к лету 2025 года.