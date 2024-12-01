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Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Конец победной серии "фиалок"?

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Раффаэле Палладино выдали неожиданно топовую победную серию, которая сейчас насчитывает уже 7 матчей. Началась эта серия игрой против "Милана" и интересно, завершится ли она именно матчем против другого миланского клуба.

"Интер" точно сделает все возможное, чтобы спустить "фиалок" с небес на землю.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Серия А. 14-й тур.

1 декабря. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Фиорентина" — "Интер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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