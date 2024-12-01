Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Подопечные Раффаэле Палладино выдали неожиданно топовую победную серию, которая сейчас насчитывает уже 7 матчей. Началась эта серия игрой против "Милана" и интересно, завершится ли она именно матчем против другого миланского клуба.

"Интер" точно сделает все возможное, чтобы спустить "фиалок" с небес на землю.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Серия А. 14-й тур.

1 декабря. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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