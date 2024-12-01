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Аутсайдер Серии А рассматривает возможность увольнения тренера. Команда проиграла четыре матча подряд

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Аутсайдер Серии А рассматривает возможность увольнения тренера. Команда проиграла четыре матча подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Италии "Венеция" в гостях проиграла "Болонье" 0:3. "Крылатые" львы потерпели четвертое подряд поражение и всего 10 за 14 туров.

Клуб рассматривает вариант увольнения главного тренера Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио. Ситуация становится все напряженнее.

Ди Франческо возглавил "Венецию" летом после того, как команда поднялась из Серии B. Предыдущий наставник команды Паоло Ваноли возглавил "Торино".

В активе "крылатых львов" восемь очков. Пока они идут на последнем месте в Серии А. До спасительной 17 позиции не хватает четырех очков.

В следующем туре “Венеция” сыграет с “Комо”, который также находится в зоне вылета.

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Болонья Эусебио Ди Франческо Венеция
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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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