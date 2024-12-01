Серия А. Смена тренера не повлияла на Дженоа. В хорошем смысле

Серия А. 14-й тур

Удине. "Блюэнерджи Стадиум"

"Удинезе" - "Дженоа" 0:2

Голы: Пинамонти 13, Джаннетти 67 (автогол)

Удаление: Туре 4 (У, прямая красная)

Когда говорят, что смена тренера не повлияла на команду, не изменила ее результаты, имеют в виду что-то плохое, продолжение падения. Но не в этом случае. Популярный среди игроков и болельщиков "Дженоа" Альберто Джилардино был неожиданно уволен после четырех набранных очков в двух матчах. Можно было ожидать, что шок от этого увольнения обвалит команду. Но Патрик Виейра добыл те же четыре очка в своих первых двух матчах.

Первая победа французского специалиста в качестве тренера в Италии состоялась в Удине над командой, которая уже забыла, что была лидером лиги после четвертого тура. С тех пор в десяти турах она набрала лишь семь очков. Меньше, чем "Дженоа" в последних четырех. В последних пяти, включая нынешний, "Удинезе" набрал лишь одно очко. Вот это серьезное падение.

Не впервые в поражении можно обвинить защитника фриуланцев Туре. В последних четырех матчах, в которых играл, на его счету две красные карточки и автогол. На этот раз можно даже сказать, что он сделал и то, и другое. Отдал ужасный пас назад и предотвратил перехват Дзаноли ударом локтем ему в лицо. Вскоре, на 13-ой минуте, еще и Дзаноли сбросил мяч Торсбю, тот переправил Пинамонти, а Андреа замкнул в упор.

"Удинезе" продолжал терять мячи возле своих ворот и без Туре, но в одном эпизоде Джаннетти исправился. И в целом фриуланцы не развалились, играли прилично, учитывая численное меньшинство. Вратарю "Дженоа" Леали пришлось брать удар Земуры. А в целом обе команды не создавали. Но в итоге Дзаноли прорвался справа, прострелил, а Джаннетти срезал в собственные ворота. Кошмарный матч для обоих центральных защитников "Удинезе".

"Удинезе" на девятом месте. "Дженоа" на 12-ом в трех очках позади него и в трех над зоной вылета.