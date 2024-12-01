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Серия А. Наполи продолжает успешную серию, Лацио ее прерывает

Италия
Обновлено

"Везувиани" удерживаются на первом месте

Серия А. Наполи продолжает успешную серию, Лацио ее прерывает

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 14-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" 0:1

Гол: МакТоминей 31

"Торино": Милинкович-Савич, Коко, Валюкевич, Мазина (Соса 76), Педерсен (Лазаро 46), Риччи, Линетти (Влашич 64), Гинейтис, Войвода (Карамо 75), Санабрия (Нджие 64), Адамс

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса (Фолоруншо 87), МакТоминей, Политано (Спинаццола 75), Лукаку (Симеоне 87), Кварацхелия (Нерес 80)

Предупреждения: Валюкевич 39, Педерсен 41, Коко 56, Риччи 84 - Ангисса 81

В последние недели "Наполи" тяжело. Календарь тяжел - "Аталанта", "Интер", "Рома", "Торино" и дважды "Лацио". Форма явно не лучшая, ведь и до начала этой серии матчей он выиграл два подряд у гораздо более скромных "Эмполи" и "Лечче" лишь со счетом 1:0. В сущности, сегодня состоялся четвертый 1:0 в семи последних матчах лиги, в двух из которых неаполитанцы не выиграли вообще.

Тем не менее, даже с 1:0, даже без голов Хвичи Кварацхелии с 30-го октября и одним таким Ромелу Лукаку с того времени, неаполитанцы удерживают первое место в турнирной таблице. Удерживают уже девятый тур подряд. Удерживают благодаря обороне, которая не пропустила в пятом из семи последних матчей и весьма четко перекрыла "Торино" - один удар в створ ворот Мерета, пять - в целом по воротам.

"Торино" также был первым. После пятого тура. Но с тех пор падает. Вместе с этим матчем, его результаты в девяти последних - победа, ничья и семь поражений. Он хорош в обороне (пятый из шести последних матчей с не более одного пропущенного), но не забивает вообще (четвертый из пяти последних матчей без забитых). Он как раз проигрывает со счетом 0:1. Третье поражение с таким в пяти последних матчах.

Первый момент как раз создали хозяева. Адамс свободно пробивал головой. Но не попал. Затем хозяева начали привозить, отдавать мячи возле своей штрафной, но Кварацхелия пробивал плохо. Хвича и Лукаку также замыкали прострелы (первый - головой, второй - пяткой), но Милинкович-Савич спасал своих. И все же Кварацхелия прорвался в штрафную и нашел в ее центре МакТоминея.

К тому моменту счет по ударам по воротам был 8:1 в пользу "Наполи". Но после того, после 31-ой минуты - 7:4. Из них опасными были моменты Коко, Оливеры и Симеоне. Первый мог сравнять, но наступил на мяч в нескольких метрах от ворот. А Милинкович-Савич тащил удары второго и третьего. В целом же можно сказать, что "Наполи" "засушил" игру и спокойно докатил ее до 1:0.

Подопечные Антонио Конте остаются на первом месте. А подопечные его бывшего ассистента Паоло Ваноли - на 12-ом.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Лацио" 3:1

Голы: Ман 9, Анас 53, Дельпрато 90+1 - Кастельянос 80

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Балог, Леони (Эно 71), Валери, Кейта (Эстевес 46), Сом, Ман, Канчелльери (Бенедичак 82), Анас (Камара 70), Бонни (Шарпентье 46)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 82), Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла (Нослин 89), Гендузи, Деле-Баширу (Педро 46), Исаксен (Чауна 65), Кастельянос, Дзакканьи

Предупреждения: Кейта 33, Бонни 45+6, Эстевес 57, Балог 64 - Ровелла 30, Хила 45+6, Кастельянос 90

"Лацио" был одним из плотных преследователей лидера, отставая от него лишь на одно очко. На этот тур выходил с пятью победами в лиге подряд, с семью победами в последних восьми матчах там при поражении лишь при игре вдесятером с 24-ой минуты. В предыдущих 13-ти матчах во всех турнирах на его счету были 11 побед, ничья и поражение. Но ничья - в предыдущем матче. А вот и пришло второе поражение.

В принципе, можно было предположить, что такой бег вскоре завершится. Тем более, что команда не в лучшей физической форме, ей также в последних матчах было тяжело. Автор восьми ассистов в сезоне Тавареш и автор шести голов Диа и вовсе травмированы. Но все же не против новичка лиги, у которого выиграла девять матчей подряд, который против всех дома набрал одно очко в пяти предыдущих матчах.

Новичку лиги, у которого в резюме дома в самом начале сезона были ничья с "Фиорентиной" и победа над "Миланом", явно помог ранний гол. И отмена еще более раннего гола соперника. Ровелла закрутил издали под перекладину, но ВАР заметил, что до этого отмахнулся от соперника. А вскоре этот же Ровелла отдал ужасный пас в обороне, Ман перехватил, прорвался к вратарю и переиграл его.

"Лациале" очень старались. По ударам по воротам дошли до 23-ех, в створ - до восьми, по владению мячом - до 72-ух процентов. Но мяч все не шел в ворота. Сузуки отбивал, защитники с линии ворот выбивали (дважды), гол отменялся из-за офсайда. Пенальти на Дзакканьи отменялся после просмотра видео. А затем Хила потерял мяч, Шарпентье нашел Анаса, а тот классно закрутил издали под перекладину.

Сузуки продолжал спасать и ошибся лишь однажды, когда не поделил мяч со своим защитником. Кастельянос перехватил и забил. Но в добавленное время защитник Дельпрато убежал в контратаку со своей половины поля к чужим воротам и забил.

"Лацио" на пятом месте. Опережают его "Наполи" (на четыре очка) и три команды, у которых те же 28 очков, что и у самих римлян, но которые еще в этом туре не играли. "Парма" на 11-ом в равенстве очков с "Торино".

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