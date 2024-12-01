Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая

Матч «Фиорентина - Интер» прерван. На поле стало плохо игроку Фиорентины Эдоардо Бове.

На 17-й минуте матча Бове потерял сознание на поле. Его сразу же окружили и стали предоставлять помощь.

Позже футболиста погрузили в карету скорой помощи и увезли.

Матч приостановлен и по информации La Gazzeta Dello Sport перенесён на позднюю дату.

Напомним, что в 2018-ом году капитан Фиорентины Давиде Астори умер в отеле за день до матча против Удинезе.