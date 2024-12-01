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Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч «Фиорентина - Интер» прерван. На поле стало плохо игроку Фиорентины Эдоардо Бове.
На 17-й минуте матча Бове потерял сознание на поле. Его сразу же окружили и стали предоставлять помощь.
Позже футболиста погрузили в карету скорой помощи и увезли.
Матч приостановлен и по информации La Gazzeta Dello Sport перенесён на позднюю дату.
Напомним, что в 2018-ом году капитан Фиорентины Давиде Астори умер в отеле за день до матча против Удинезе.
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oohhmee (Гамильтон)
01.12.2024 в 19:31
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