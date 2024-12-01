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Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая

Италия
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Здоровья

Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч «Фиорентина - Интер» прерван. На поле стало плохо игроку Фиорентины Эдоардо Бове.

На 17-й минуте матча Бове потерял сознание на поле. Его сразу же окружили и стали предоставлять помощь.

Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая - изображение 1

Позже футболиста погрузили в карету скорой помощи и увезли.

Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая - изображение 2

Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая - изображение 3

Матч приостановлен и по информации La Gazzeta Dello Sport перенесён на позднюю дату.

Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая - изображение 4

Напомним, что в 2018-ом году капитан Фиорентины Давиде Астори умер в отеле за день до матча против Удинезе.

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Комментарии
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oohhmee (Гамильтон)
01.12.2024 в 19:31
дуже страшні кадри були, здоровья Бове
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Комментарии 1
oohhmee (Гамильтон)
01.12.2024 в 19:31
дуже страшні кадри були, здоровья Бове
Ответить
1
0

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