Серия А. Ювентус теряет победу в добавленное время

Серия А. 14-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус" 1:1

Голы: Ребич 90+3 - Камбиазо 68

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло (Пьеротти 84), Кулибали, Рамадани (Каба 75), Доргу, Рафия (Уден 81), Моренте (Ребич 75), Крстович

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти (Рухи 63), Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам (Фаджоли 63), Консейсау (Пуньо 84), Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 75), Веа

Предупреждения: Кулибали 19 - Камбиазо 39, Данило 67, Коопмейнерс 82

Унылых "нулевок" в сезоне "Ювентус" уже наклепал достаточно. Пять во всех турнирах, причем в двух предыдущих матчах - против "Милана" и "Астон Виллы". А вот другой классический его результат - 1:0 - состоялся лишь в одном матче, да и тогда "бьянконери" играли в численном большинстве с 24-ой минуты. В последние годы они разучились добывать победы с таким счетом. Что мы увидели и сегодня.

Как раз против "Лечче" такая победа могла состояться, и это никого не удивило бы. Все шло по сценарию позапрошлого очного матча на "Виа Дель Маре", когда "Юве" забил в середине второго тайма и затем удержал результат. Но в итоге получился сценарий очного матча перед тем на том же стадионе. "Юве" открыл счет, но не удержал преимущество.

Может ли он на этот раз оправдаться жутко короткой скамьей запасных? Ведь в заявку на отчетный матч попали лишь 13 полевых игроков первой команды. Да и двое из них - Мбангула и Рухи - в предыдущем сезоне еще играли в юношеской. Трудно играть постоянно в плотном календаре одним и тем же составом. Но все равно нужно забивать больше и не пропускать в добавленное время от аутсайдера.

"Ювентус" мог забить уже в самом начале. Тюрам замыкал прострел Йилдиза из вратарской. В стойку. Вскоре Консейсау пробивал издали - вновь стойка. Далее Веа забил, хотя и из офсайда, и туринцы выглядели достаточно свежими, интенсивными и собранными для того, чтобы забить. Но вскоре остановились. Уже Перин брал удары, уже бардак в обороне чуть не привел к пропущенному.

Первый тайм завершился со счетом 1:5 по ударам по воротам и 0:0 - в створ. Крайне мало для "Лечче", но и мало для "Ювентуса".

Второй тайм уже был совсем иным, с почти 20-ю ударами по воротам и восемью - в створ. Обе команды организовывали интересные атаки, большей частью фланговые. Которые запарывали плохие удары, обычно - слабые и по центру. Один сильный издали удался Камбиазо, и огромный рикошет от Гашпара послал мяч в ворота Фальконе. А вскоре Фальконе еще и потащил удар Коопмейнерса.

В самой концовке "бьянконери" слишком успокоились, думая, что вновь вспомнили, как добывать и удерживать 1:0. И поплатились. Крстович, центрфорвард, прорвался слева и прострелил, а Ребич, вингер, вышедший на замену, замкнул во вратарской.

"Ювентус" остается без поражений в лиге после 14-ти туров. Но ничьих слишком много - восемь. Четыре в шести последних турах. 14 в 22-ух последних в Серии А. Четыре в пяти последних во всех турнирах. Потому в лиге и остается шестым и уже в шести очках позади первого места. А "Лечче" начал каденцию Марко Джампаоло успешно - победой и этой ничьей, потому и уже не в зоне вылета.