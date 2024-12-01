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Фиорентина сообщила о состоянии Бове, который потерял сознание в матче с Интером

Италия

У игрока была остановка сердца?

Фиорентина сообщила о состоянии Бове, который потерял сознание в матче с Интером

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Фиорентины" Эдуардо Бове прямо во время матча 14-го тура Серии А с "Интером" потерял сознание. Футболиста погрузили в карету скорой помощи и увезли в больницу.

По сообщениям ANSA, Бове пережил эпилептический приступ, который привел к остановке сердца.

С официальным заявлением о состоянии игрока выступила пресс-служба "фиалок".

"Фиорентина" и госпиталь университета Кареджи сообщают, что футболист Эдоардо Бове, которому оказывали помощь на поле после того, как он потерял сознание во время матча "Интер" - "Фиорентина", сейчас находится под фармакологической седацией и госпитализирован в отделение интенсивной терапии (находится в реанимации).

Он прибыл в отделение неотложной помощи в состоянии гемодинамической стабильности. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение ЦНС и кардио-дыхательной системы. Состояние Эдоардо Бове снова оценят через 24 часа", - говорится в сообщениях клуба.

Матч "Фиорентина" - "Интер" был остановлен и перенесен на другую дату, которую определят позже. По состоянию на 17-ю минуту счет был 0:0.

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Источник:
Фіорентина
Опубликовал: Виктор Иванчук
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