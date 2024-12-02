Тьяго Мотта указал на ошибку своего игрока, которая привела к потере очков с Лечче

В воскресенье "Ювентус" в очередной раз сыграл вничью: на этот раз туринцы поделили очки с "Лечче", которые сравняли счет на последней минуте встречи. Тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта признал, что Андреа Камбьязо допустил ошибку, которая привела к потере очков, а также не прошел мимо ситуации вокруг здоровья Эдоардо Бове, который потерял сознание в матче с "Интером".

"Я очень волнуюсь за него [Эдоардо Бове], его товарищей по команде и его семью. Я ставлю себя на место его родителей, и это, пожалуй, ужасно. Я надеюсь, что он выздоровеет как можно быстрее, и я посылаю всю свою любовь игроку, но прежде всего его семье. Видеть эти кадры по телевизору, наверное, было ужасно.

Что касается матча, то во втором тайме мы увидели, что команда истощается, и мы знали, что это возможно. Мы хорошо играли в первом тайме, повели в счете, но в конце пропустили. Мы должны продолжать, учиться на своих ошибках и готовиться к следующему матчу. [Об ошибке Камбьязо] Андреа принял решение идти вперед, но голы, как правило, сводятся к серии мелких ошибок. Как я уже говорил, "Лечче" пришел в себя с течением времени, и пропущенного гола мы могли бы избежать. Мы должны совершенствоваться, учиться определенным вещам и продолжать мыслить позитивно. Нам нужно готовиться к следующему матчу как физически, так и морально", - цитирует Мотту Tutto Mercato.

Добавим, что "Ювентус" в Серии А занимает шестое место, имея в своем активе 26 очков.