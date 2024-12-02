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Серия А. Лечче - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Очередная мировая от туринцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" продолжает штамповать ничьи под руководством Тьяго Мотты. "Старая синьора" первой отличилась в матче против "Лечче", где Андреа Камбьязо не без рикошета прошил голкипера хозяев Владимиро Фальконе. Казалось, что туринцы смогут дотерпеть до конца поединка, однако тот же Камбьязо потерял мяч, когда пошел в обыгрыш против нескольких игроков "желто-черных". Эта ошибка привела к голу Анте Ребича, который установил окончательный результат этого противостояния.
"Ювентус" теперь с 26 очками опустился на шестое место турнирной таблицы Серии А. Что касается "Лечче", то "желто-черные" поднялись на 16-ю строчку, имея в своем активе 13 очков.
Серия А, 14-й тур
Стадион: "Виа дель Маре" (Лечче)
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
"Лечче" - "Ювентус" 1:1
Голы: Ребич (90+3) - Камбьязо (68)
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