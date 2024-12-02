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Массимо Оддо указал на главну проблему, которая сейчас царит в Милане
Итальянец верит, что россонери удастся улучшить свои результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Паулу Фонсека вернулся в Серию А, где возглавил он "Милан". Сейчас итальянский клуб демонстрирует посредственную игру и результаты в чемпионате (седьмое место), поэтому португальский специалист время от времени сталкивается с критикой относительно выступлений его подопечных в этом сезоне. Экс-игрок "россонери" Массимо Оддо очертил самую главную проблему, которая царит в его бывшем клубе.
"Безусловно, команда имеет высокое качество, но когда происходит так много изменений, нужно немного адаптироваться к идеям нового тренера. Чего не хватает "Милану", так это преемственности, нужно немного времени. Большая проблема в том, что тренера постоянно обсуждают. В одно воскресенье он силен, а в следующее его хотят уволить, и это создает нехватку баланса в команде.
Нужно немного времени, потому что по сравнению с прошлым годом появилось много новых игроков. Нужно немного сыграться с игроками, которые знают друг друга, а тут еще и новый тренер. Когда тренер работает в команде много лет и знает игроков, это всегда легче, потому что игроки знают тренера, а тренер знает игрока. Поэтому вам нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Нужно немного больше терпения. Нужно много работать и продолжать доверять в трудные моменты. Альтернатив не так много. Хотелось бы, чтобы доверие к тренеру было окончательно сформировано", - заявил Массимо Оддо в интервью Marca.
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