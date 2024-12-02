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Фиорентина опубликовала обновленную информацию о состоянии здоровья своего хавбека, который потерял сознание в матче против Интера
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Фото - ACF Fiorentina - X
Официальные аккаунты итальянской "Фиорентины" в соцсетях подтверждают, что Эдоардо Бове пришел в себя.
Уже известно, что 22-летний итальянский полузащитник пообщался со своей семьей, руководством клуба, главным тренером и игроками "фиалок". В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления точных причин, приведших к эпилептическому приступу Бове, который произошел у него во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".
Врачи госпиталя Кареджи, подтверждают, что диагностические обследования еще продолжаются.
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Напомним, что после того, как Бове потерял сознание на 17-й минуте матча "Фиорентина" - "Интер", игра была сразу же прервана, а позднее появится точная информация о новой дате, на которую будет перенесен этот поединок 14-го тура Серии А.
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