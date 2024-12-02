  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фиорентина опубликовала обновленную информацию о состоянии здоровья своего хавбека, который потерял сознание в матче против Интера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина опубликовала обновленную информацию о состоянии здоровья своего хавбека, который потерял сознание в матче против Интера

Италия

Отличные новости!

Фиорентина опубликовала обновленную информацию о состоянии здоровья своего хавбека, который потерял сознание в матче против Интера

Фото - ACF Fiorentina - X

Новина українською

Официальные аккаунты итальянской "Фиорентины" в соцсетях подтверждают, что Эдоардо Бове пришел в себя.

Уже известно, что 22-летний итальянский полузащитник пообщался со своей семьей, руководством клуба, главным тренером и игроками "фиалок". В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления точных причин, приведших к эпилептическому приступу Бове, который произошел у него во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".

Врачи госпиталя Кареджи, подтверждают, что диагностические обследования еще продолжаются.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что после того, как Бове потерял сознание на 17-й минуте матча "Фиорентина" - "Интер", игра была сразу же прервана, а позднее появится точная информация о новой дате, на которую будет перенесен этот поединок 14-го тура Серии А.

По теме
yellow-arrow
Массимо Оддо указал на главну проблему, которая сейчас царит в Милане
yellow-arrow
Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Серия А. Лечче - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ACF Fiorentina
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости