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Милан близок к продлению контракта с ключевым игроком команды
Переговоры между клубом и игроком находятся на продвинутой стадии
Getty Images/Global Images Ukraine
На данный момент известно, что "Милан" продвигается в переговорах относительно продления контракта с одним из своих ключевых игроков команды. Итальянский клуб близок к подписанию соглашенися с 26-летним Тиджани Рейндерсом.
Как сообщает итальянское издание Calcio Mercato, после блестящего начала этого сезона Тиджани Рейндерс привлекает к себе внимание со стороны европейских топ-клубов. В связи с этим "Милан" активизировал переговоры с окружением игрока о продлении его контракта с клубом.
Известно, что стороны договорились о продлении контракта на четыре года. Зарплата нидерландского хавбека увеличится до 3,5 миллионов евро за сезон, а также в новом соглашении будут прописаны бонусы.
Ожидается, что официальное объявление состоится до конца 2024 года.
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В этом сезоне Тиджани Рейндерс провел 17 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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