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Тренер Милана: Здоровье Бове важнее футбола

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Фонсека признался, что пережил тяжелый момент

Тренер Милана: Здоровье Бове важнее футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался о своем бывшем подопечном Эдоардо Бове, который потерял сознание во время матча "Фиорентины" против "Интера".

"Я смотрел матч, на это был тяжелый момент. Сейчас футбол отходит на второй план, самое главное - чтобы Бове как можно быстрее выздоровел. Я желаю ему всего наилучшего", - добавил Фонсека.

Напомним, что Бове дебютировал в Серии А именно под руководством Фонсеки в "Роме".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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