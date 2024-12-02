Тренер Милана: Здоровье Бове важнее футбола

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался о своем бывшем подопечном Эдоардо Бове, который потерял сознание во время матча "Фиорентины" против "Интера".

"Я смотрел матч, на это был тяжелый момент. Сейчас футбол отходит на второй план, самое главное - чтобы Бове как можно быстрее выздоровел. Я желаю ему всего наилучшего", - добавил Фонсека.

Напомним, что Бове дебютировал в Серии А именно под руководством Фонсеки в "Роме".