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Тренер Милана: Здоровье Бове важнее футбола
Фонсека признался, что пережил тяжелый момент
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался о своем бывшем подопечном Эдоардо Бове, который потерял сознание во время матча "Фиорентины" против "Интера".
"Я смотрел матч, на это был тяжелый момент. Сейчас футбол отходит на второй план, самое главное - чтобы Бове как можно быстрее выздоровел. Я желаю ему всего наилучшего", - добавил Фонсека.
Напомним, что Бове дебютировал в Серии А именно под руководством Фонсеки в "Роме".
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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