Известны оценки Довбика за матч против Аталанты

Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 14 тура Серии А, в котором "Рома" сыграла против "Аталанты".

Артем Довбик вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 62 минуты.

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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.2 и 6.0 соответственно.

Наш соотечественник отдал 60% точных передач, преуспел в одном удачном обведении из семи, выиграл четыре воздушных единоборства из четырех и сделал 29 касаний к мячу.