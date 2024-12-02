Италия
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Известны оценки Довбика за матч против Аталанты
Sofascore и WhoScored уже определились с оценками
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 14 тура Серии А, в котором "Рома" сыграла против "Аталанты".
Артем Довбик вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 62 минуты.
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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.2 и 6.0 соответственно.
Наш соотечественник отдал 60% точных передач, преуспел в одном удачном обведении из семи, выиграл четыре воздушных единоборства из четырех и сделал 29 касаний к мячу.
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Andrumas (Düsseldorf)
03.12.2024 в 00:46
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