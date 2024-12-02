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Известны оценки Довбика за матч против Аталанты

Италия

Sofascore и WhoScored уже определились с оценками

Известны оценки Довбика за матч против Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 14 тура Серии А, в котором "Рома" сыграла против "Аталанты".

Артем Довбик вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 62 минуты.

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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.2 и 6.0 соответственно.

Наш соотечественник отдал 60% точных передач, преуспел в одном удачном обведении из семи, выиграл четыре воздушных единоборства из четырех и сделал 29 касаний к мячу.

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Артем Довбик Рома (Италия) Аталанта
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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.12.2024 в 00:46
Просто сравним результаты Атлетико, который Довбик кинул, и супер проект Рома с третьим тренером ещё походу первого круга.
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
03.12.2024 в 00:46
Просто сравним результаты Атлетико, который Довбик кинул, и супер проект Рома с третьим тренером ещё походу первого круга.
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.12.2024 в 00:38
Довбик загубився...не його рівень..
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CVK1993 (Рівне)
02.12.2024 в 23:45
Ромі потрібний мобільний, технічний нападник, а не дерево, об яке, в кращому разі, можна обстукатися. А оскільки це відбувається далеко від воріт суперника, то толку від цього ніякого.
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