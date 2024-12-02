Серия А. Рома - Аталанта 0:2. Поражение после ухода Довбика

Серия А. 14-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 0:2

Голы: Де Роон 69, Дзаньоло 89

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс (Эль-Шаарави 74), Челик (Салемакерс 72), Кристанте (Залевски 72), М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала (Суле 82), Довбик (Шомуродов 62)

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Джимсити 83), Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Куадрадо 54), Де Кетеларе (Брешианини 63), Лукман (Дзаньоло 63), Ретеги (Самарджич 54)

Предупреждения: Дибала 53, Дзаньоло 90, Эль-Шаарави 90+3 - Хиен 78, Колашинац 88

Главный арбитр: Марко Гвида

Было ясно, что начало третьей каденции Клаудио Раньери в "Роме" окажется сложным, несмотря на всю поддержку болельщиков. Команда ведь в разваленном состоянии, в отвратительном настроении. А играть должна была против "Наполи" и "Аталанты" в Серии А - двух ее лидеров, и в гостях у "Тоттенхэма" в Лиге Европы. Ноль очков в этих матчах никого не удивили бы. Получилось одно.

Первый домашний матч нынешней каденции Раньери состоялся сегодня, и его встречали баннерами с уверениями в любви и уважении. И его команда боролась. Боролась во всех трех матчах. Хотя бы начала бороться. Но присоединить футбол к борьбе не сумела. И после долгого бодания с более качественным соперником пропустила от него, не ответила, пропустила еще один и проиграла.

Соперник, конечно, был очень грозным. "Аталанта" приехала в Рим с семью победами подряд и во всех турнирах, и в лиге, сразу после 6:1 в гостях над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. Незадолго после 3:0 в Неаполе над "Наполи", которому "Рома" проиграла. Но в целом во время этих серий бергамцы нечасто играли против сильных команд. Потому сегодняшний матч служил проверкой.

Как раз "Рома" начала его активным высоким прессингом в стиле "Аталанты". Последняя защищалась с трудом. Но защитилась, позволив лишь удары издали Коне и Паредеса. Один отбил Карнезекки, второй прошел чуть неточно. Минуты с 20-ой уже гости начали прессинг и доминирование, но создали лишь очень слабые удары головой. А еще забили из офсайда.

Второй тайм хозяева также начали прессингом. Еще и моментом в штрафной площадке. Довбик обыгрался с Дибалой, получил от него заброс. Но не достал мяч в шести метрах от ворот и лишь врезался в Карнезекки. И здесь активность хозяев завершилась еще ранее, чем в первом тайме. А активность гостей на этот раз была реализована.

На 69-ой минуте, уже после ухода Довбика с поля, "Аталанта" устроила долгую атаку. Никак не могла пробить, затолкать, но в итоге мяч отскочил на линию штрафной к свободному Де Роону, тот пробил, мяч срикошетил от Челика и закатился в ворота. "Рома" пыталась ответить, но Манчини не сумел пробить в падении в упор, а "Аталанта" устраивала одну опасную контратаку за другой.

В итоге она забила с углового. Замена Куадрадо навесил его, Манчини лишь коснулся мяча головой, и Дзаньоло, также замена, забил головой. Бывший игрок и бывший любимец болельщиков "Ромы" праздновал бурно, сняв футболку. Правда, следует отметить, что перед своими нынешними болельщиками. Хотя от свиста бывших своих это его не спасло.

"Аталанта" одерживает восьмую победу подряд и в лиге, и во всех турнирах. В лиге такая серия лишь во второй раз в истории и впервые с 2020-го года. В 12-ти последних матчах во всех турнирах 11 побед и ничья. В семи последних гостевых во всех - семь побед. Она выдержала непростой экзамен в туре, в котором "Ювентус" и "Лацио" оступились, и продолжает погоню за "Наполи".

"Рома"? Она на 15-ом месте, лишь в двух очках над зоной вылета. Проиграла шестой матч лиги из семи последних. Да, поборолась, как и в Неаполе. Но крайне мало создала. Нанесла всего пять ударов по воротам за весь матч, весьма серый от обеих команд. Но даже в таком сером "Аталанта" в итоге добралась до 18-ти ударов. Причем 12 из них нанесла после ухода Довбика с поля.

Была ли причина заменить украинца? Он работал активнее, чем в предыдущих матчах, много двигался, принимал мячи в глубине поля и на флангах. Коснулся 29 раз, в том числе четыре в штрафной площадке соперника. Отдал 20 передач. Эти показатели - явный прогресс по сравнению с первыми матчами Раньери. С другой стороны, в главном он не отличился - ноль ударов по воротам.

Также следует отметить 60 процентов точности передач - второй результат снизу на поле среди игроков стартовых составов команд. Ни одного заработанного фола, но четыре выполненных. 15 потерь мяча. И пять выигранных единоборств из 12-ти. По участию в единоборствах он лучший в команде, по выигранным - третий. А вот по потерям - худший на поле.

Кроме эпизода в начале второго тайма, следует вспомнить два в первом. Однажды он принимал прострел в штрафной площадке и натолкнулся на ногу Колашинаца. Арбитр свистнул фол в атаке. На самом деле, там оба били друг другу в ногу одновременно, и другие арбитры могли решить иначе. Также однажды он прорвался в штрафную с мячом, но потерял равновесие и упал.