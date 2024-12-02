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Директор Ювентуса рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
Наша цель - сохранить всех (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиано Джунтоли, спортивный директор "Ювентуса", высказался о зимнем трансферном окне для "бьянконери".
"В январе все стараются держать свои планы в тайне, поэтому мы следим за различными ситуациями.
Данило - наш капитан, и мы держимся за него крепко. У нас и так мало игроков в обороне, поэтому мы не говорили о трансфере ни с ним. Наша цель - сохранить всех и усилить нашу оборону. Что касается форварда, мы уверены, что Аркадиуш Милик скоро вернется, поэтому мы ждем его", - сказал Джунтоли.
Добавим, что "Ювентус" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 26 очков.
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