"Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение от "Аталанты" (0:2) в поединке 14-го тура Серии А, а также высказался об украинском нападающем Артеме Довбике.

"Пока у нас были силы, мы отвечали на каждый удар.

Мы вернулись в четверг в пять утра и восстанавливались как могли.

Я поздравил ребят с теми моментами, которые они создали.

У нас также была возможность с Довбиком повести в счете. Это те эпизоды, в которых, если вы полны решимости, можно обернуть их в другую сторону. "Аталанта" борется за Скудетто, они готовы. Мы - нет. Просто.

Сейчас наступает декабрь, и мы играем каждые 4 дня, так что мы можем наконец-то взять себя в руки, но легких игр не будет.

У Дибалы еще не было полноценной тренировки, но сегодня он провел отличный матч. Довбик тоже, он ездил в сборную, но не играл, потому что у него были проблемы. Вчера он сказал мне, что не знает, сможет ли играть, но сегодня он великолепно сыграл", - цитирует Раньери RomaPress.