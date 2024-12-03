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"Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты

Италия

Высокая оценка выступления от специалиста

"Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал поражение от "Аталанты" (0:2) в поединке 14-го тура Серии А, а также высказался об украинском нападающем Артеме Довбике.

"Пока у нас были силы, мы отвечали на каждый удар.

Мы вернулись в четверг в пять утра и восстанавливались как могли.

Я поздравил ребят с теми моментами, которые они создали.

У нас также была возможность с Довбиком повести в счете. Это те эпизоды, в которых, если вы полны решимости, можно обернуть их в другую сторону. "Аталанта" борется за Скудетто, они готовы. Мы - нет. Просто.

Сейчас наступает декабрь, и мы играем каждые 4 дня, так что мы можем наконец-то взять себя в руки, но легких игр не будет.

У Дибалы еще не было полноценной тренировки, но сегодня он провел отличный матч. Довбик тоже, он ездил в сборную, но не играл, потому что у него были проблемы. Вчера он сказал мне, что не знает, сможет ли играть, но сегодня он великолепно сыграл", - цитирует Раньери RomaPress.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Александр Бураков
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