Экс-игрок сборной Италии: Мы должны быть достаточно трезвомыслящими, чтобы отказаться от иностранных игроков, которые ничем не лучше нашей молодежи

Серия А, как и сборная Италии, уже немало времени находится в определенной сложной ситуации относительно своего развития. Это также касается и футболистов с Апеннин, где достаточно мало игроков находятся на топ-уровне сегодня. Чемпион мира-2006 в составе "Скуадра Адзурры" Массимо Оддо считает, что в Италии должны измениться подходы развития местной молодежи, которая могла бы в дальнейшем конкурировать с игроками топ-клубов.

"В Италии существует проблема поколений. Таланты есть всегда, но я замечаю общественные изменения в отношении к футболу. Талант не развивается должным образом. В Италии всегда были таланты и всегда будут, но что-то должно измениться, чтобы их можно было лучше использовать.

Есть хорошие игроки, но мы должны работать над тем, чтобы заставить их проявить себя. Мы должны быть достаточно трезвомыслящими, чтобы отказаться от иностранных игроков, которые ничем не лучше нашей молодежи. Когда я играл, иностранцев подписывали, но они были высокого качества. Сейчас есть много тех, кто значительно уступает нашей молодежи", - заявил Массимо Оддо в интервью Marca.