Представители Интера. Названы лучший игрок и лучший тренер прошлого сезона Серии А

Вчера, 3 декабря, состоялась церемония вручения наград (Gran Galà del Calcio 2024) по итогам сезона Серии А 2023/24.

Лучшим игроком итальянского чемпионата был признан нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, лучшим тренером - наставник аргентинца Симоне Индзаги.

Напомним, в прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в 33 матчах Серии А, а "Интер" под руководством Индзаги стал чемпионом того розыгрыша турнира.

???? Lautaro Martínez has been named the 2023/24 Serie A player of the year. @GranGalaAIC! ???? ????????????️ pic.twitter.com/MSPV0fnc4Z