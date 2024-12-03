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Представители Интера. Названы лучший игрок и лучший тренер прошлого сезона Серии А
Заслуженные награды
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 3 декабря, состоялась церемония вручения наград (Gran Galà del Calcio 2024) по итогам сезона Серии А 2023/24.
Лучшим игроком итальянского чемпионата был признан нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, лучшим тренером - наставник аргентинца Симоне Индзаги.
Напомним, в прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в 33 матчах Серии А, а "Интер" под руководством Индзаги стал чемпионом того розыгрыша турнира.
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???? Lautaro Martínez has been named the 2023/24 Serie A player of the year. @GranGalaAIC! ???? ????????????️ pic.twitter.com/MSPV0fnc4Z— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) December 3, 2024
Ancora a lezione di cucina da Mister Inzaghi ????????????#ForzaInter #GranGalàDelCalcio #GGDC24 | @GranGalaAIC pic.twitter.com/TBKTDstg8l— Inter ⭐⭐ (@Inter) December 3, 2024
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