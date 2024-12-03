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Представители Интера. Названы лучший игрок и лучший тренер прошлого сезона Серии А

Италия

Заслуженные награды

Представители Интера. Названы лучший игрок и лучший тренер прошлого сезона Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 3 декабря, состоялась церемония вручения наград (Gran Galà del Calcio 2024) по итогам сезона Серии А 2023/24.

Лучшим игроком итальянского чемпионата был признан нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, лучшим тренером - наставник аргентинца Симоне Индзаги.

Напомним, в прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в 33 матчах Серии А, а "Интер" под руководством Индзаги стал чемпионом того розыгрыша турнира.

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