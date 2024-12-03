C двумя экс-звездами Болоньи. Опубликована символическая сборная прошлого сезона Серии А

Футбольная ассоциация Италии (AIC) провела традиционное мероприятие "Gran Galà del Calcio" по итогам сезона 2023/24.

В частности, была объявлена символическая сборная Серии А. Больше всего в ней оказалось представителей действующего чемпиона "Интер" - сразу семеро. Из остальных футболистов двое выступали за "Болонью", еще двое попали в 11-ку из "Торино" и "Аталанты".

Символическая сборная Серии А по итогам сезона 2023/24:

Вратарь: Ян Зоммер ("Интер");

Ян Зоммер ("Интер"); Защитники: Рауль Белланова ("Торино"/"Аталанта"), Алессандро Бастони ("Интер"), Рикардо Калафьори ("Болонья"/"Арсенал"), Федерико Димарко ("Интер");

Рауль Белланова ("Торино"/"Аталанта"), Алессандро Бастони ("Интер"), Рикардо Калафьори ("Болонья"/"Арсенал"), Федерико Димарко ("Интер"); Полузащитники: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба - "Интер"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"/"Ювентус");

Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба - "Интер"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"/"Ювентус"); Нападающие: Джошуа Зиркзе ("Болонья"/"Манчестер Юнайтед"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Маркус Тюрам ("Интер")