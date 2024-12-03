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C двумя экс-звездами Болоньи. Опубликована символическая сборная прошлого сезона Серии А
Приличный состав
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Италии (AIC) провела традиционное мероприятие "Gran Galà del Calcio" по итогам сезона 2023/24.
В частности, была объявлена символическая сборная Серии А. Больше всего в ней оказалось представителей действующего чемпиона "Интер" - сразу семеро. Из остальных футболистов двое выступали за "Болонью", еще двое попали в 11-ку из "Торино" и "Аталанты".
Символическая сборная Серии А по итогам сезона 2023/24:
- Вратарь: Ян Зоммер ("Интер");
- Защитники: Рауль Белланова ("Торино"/"Аталанта"), Алессандро Бастони ("Интер"), Рикардо Калафьори ("Болонья"/"Арсенал"), Федерико Димарко ("Интер");
- Полузащитники: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба - "Интер"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"/"Ювентус");
- Нападающие: Джошуа Зиркзе ("Болонья"/"Манчестер Юнайтед"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Маркус Тюрам ("Интер")
#GGDC2024 ✨— Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 2, 2024
La #Top11 della #SerieA Maschile 2023/24
YANN SOMMER
RAOUL BELLANOVA
ALESSANDRO BASTONI
RICCARDO CALAFIORI
FEDERICO DI MARCO
TEUN KOOPMEINERS
NICOLO’ BARELLA
HAKAN CALHANOGLU
MARCUS THURAM
LAUTARO MARTINEZ
JOSHUA ZIRKZEE#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/wJGpjHjByF
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