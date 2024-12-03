  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. C двумя экс-звездами Болоньи. Опубликована символическая сборная прошлого сезона Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

C двумя экс-звездами Болоньи. Опубликована символическая сборная прошлого сезона Серии А

Италия

Приличный состав

C двумя экс-звездами Болоньи. Опубликована символическая сборная прошлого сезона Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольная ассоциация Италии (AIC) провела традиционное мероприятие "Gran Galà del Calcio" по итогам сезона 2023/24.

В частности, была объявлена символическая сборная Серии А. Больше всего в ней оказалось представителей действующего чемпиона "Интер" - сразу семеро. Из остальных футболистов двое выступали за "Болонью", еще двое попали в 11-ку из "Торино" и "Аталанты".

Символическая сборная Серии А по итогам сезона 2023/24:

  • Вратарь: Ян Зоммер ("Интер");
  • Защитники: Рауль Белланова ("Торино"/"Аталанта"), Алессандро Бастони ("Интер"), Рикардо Калафьори ("Болонья"/"Арсенал"), Федерико Димарко ("Интер");
  • Полузащитники: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба - "Интер"), Тен Копмейнерс ("Аталанта"/"Ювентус");
  • Нападающие: Джошуа Зиркзе ("Болонья"/"Манчестер Юнайтед"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Маркус Тюрам ("Интер")
По теме
yellow-arrow
Как игрока назовешь, так он и сыграет? Наши за границей. Италия
yellow-arrow
Представители Интера. Названы лучший игрок и лучший тренер прошлого сезона Серии А
yellow-arrow
Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.12.2024
Хакан Чалханоглу Серия А Ян Зоммер символическая сборная Федерико Димарко Николо Барелла Алессандро Бастони Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Джошуа Зиркзе Тён Копмейнерс Риккардо Калафиори Рауль Белланова
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости