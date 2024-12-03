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Рейндерс подтвердил информацию относительно нового долгосрочного контракта с Миланом
Игрок доволен своим пребыванием в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс подтвердил, что переговоры с клубом о продлении его контракта продолжаются и продвигаются очень хорошо.
"Я еще не подписал новый контракт с "Миланом", но это должно произойти в ближайшее время. Мы собираемся сделать это очень скоро, мы находимся на правильном пути. Я очень счастлив здесь, в этом клубе! Продление контракта через сезон случается не так часто, поэтому мне очень приятно видеть такую благодарность. Это великий клуб, за которым мне очень приятно играть", — сказал Рейндерс для Ziggo.
Ранее стало известно, что "Милан" и Рейндерс договорились об условиях нового долгосрочного контракта. Зарплата 26-летнего игрока увеличится до 3,5 миллионов евро за сезон.
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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 17 матчах за "Милан" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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