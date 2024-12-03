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Милан выпустил специальную форму к юбилею клуба. В сети появилось фото
В этом комплекте команда сыграет 15 декабря
Фото - Christian Hofer / Getty Images
В "Милане" придумали специальную форму к юбилею клуба.
Официальный релиз состоится 5 декабря, но в сети уже есть фотография юбилейной формы.
По информации сайта FootyHeadlines, новая футболка "Милана", посвящённая 125-летию клуба с классическим дизайном с не слишком широкими красными и чёрными полосками.
Puma использовала первый герб "Милана" (1899–1907). Также нет логотипа бренда с правой стороны футболки – он появится на рукаве.
На воротнике с задней стороны есть нынешний логотип "Милана" в золотистом цвете.
Фотографии формы:
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В этом комплекте "россонери" сыграют с "Дженоа" 15 декабря
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