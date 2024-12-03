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Рома в двух очках над зоной вылета. Итоги 14-го тура Серии А
Главное, что Эдоардо Бове стало лучше
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
Главная и единственная по-настоящему важная новость 14-го тура Серии А - Эдоардо Бове, потерявшему сознание во время матча "Фиорентина" - "Интер", лучше, он активно разговаривает, даже пересмотрел матч того же тура "Рома" - "Аталанта" и заявляет, что хочет поскорее вернуться на поле. Значит, нам также можно вернуться на поле и обсудить другие события тура.
"Торино" - "Наполи" и "Рома" - "Аталанта"
К туру Топ-5 лиги подходила с разрывом лишь в одно очко. Разумеется, из-за неоконченного матча "Фиорентина" - "Интер" и самого наличия такого матча между прямыми конкурентами разрыв этот вырос. Теперь лидируют "Наполи" и "Аталанта", одержавшие непростые гостевые победы без пропущенных мячей над кризисными, но все же опасными соперниками.
"Наполи" несомненно далеко не в лучшей игровой форме. В Турине состоялся его четвертый 1:0 в семи последних матчах лиги. Кроме него, в тех семи добыт один счет 2:0 и два матча вообще завершились без побед. Нет голов Хвичи Кварацхелии с 30-го октября и один такой Ромелу Лукаку с того времени. Подопечным Антонио Конте тяжело.
Тем не менее, они девятый тур подряд удержались на первом месте. Не пропустили в пятом из семи последних матчей. И даже не были близки к пропущенным. "Торино" попал в створ ворот Мерета лишь однажды, пробил по воротам лишь пять раз. Неаполитанцы же начали мощно, первую 31 минуту выиграли по ударам по воротам со счетом 8:1, а затем четко "сушили" игру.
Не впервые героем матча стал Скотт МакТоминей, на которого не могут нарадоваться в Неаполе. На этот раз он забил победный гол. Вместе с этим, отлично работая и в обороне, и в распределении мячей в центре поля.
Конте очень доволен сплоченностью команды, ее умением выдерживать давление. Отметил прогресс в агрессии в атаке и заявил, что его команда создала и должна была забивать больше.
"Аталанта", наоборот, включилась в последние минут 28 матча. Которые выиграла по ударам по воротам со счетом 12:3. Устроив серию контратак, забив два мяча, пусть и с рикошета и углового. До этого же очень жестко боролась с "Ромой", выдерживала минуты ее хорошего давления практически без опасных моментов у ворот Карнезекки.
Еще и в седьмом матче "Богини" во всех турнирах подряд замены принесли голы и/или ассисты. На этот раз Николо Дзаньоло забил в ворота бывшей команды и бурно праздновал.
Она одержала восьмую победу подряд и в лиге, и во всех турнирах. В лиге такая серия побед лишь во второй раз в истории и впервые с 2020-го года. Также одерживает 11-ую победу в 12-ти последних во всех турнирах при одной ничьей. В семи последних гостевых матчах во всех турнирах - семь побед.
Джан Пьеро Гасперини был дисквалифицирован, а его ассистент Туллио Гритти заявил, что такая победа свидетельствует о достижении командой важного высокого уровня. Признал страдания в этом матче, был очень рад умению держаться под давлением и создавать опасные контратаки. "Мы осознаем нашу силу". Он не хочет мешать болельщикам мечтать о Скудетто.
А что соперники лидеров? Результаты "Торино" в девяти последних матчах лиги - победа, ничья и семь поражений. Он борется, хорош в обороне (пятый из шести последних матчей с не более одного пропущенного), но не забивает вообще (четвертый из пяти последних матчей без забитых). Третье поражение со счетом 0:1 в пяти последних матчах.
"Рома" же потерпела шестое поражение в семи последних матчах лиги, четвертое подряд. Ее антирекорды 19-ти и 16-ти последних лет соответственно. И в третьем матче каденции Клаудио Раньери она боролась, старалась. Играла на равных более часа. Но затем просто растворилась. Раньери прямо сказал: "Мы отвечали им ударом на удар, пока у нас были силы".
"Торо" теперь в четырех очках над зоной вылета, "Рома" - лишь в двух.
"Лацио" и "Ювентус"
"Лацио" подошел к туру наравне по очкам с "Аталантой", "Фиорентиной" и "Интером" и играл теоретически менее тяжелый матч, чем они. В гостях, но у новичка лиги. Чем не шанс продолжить серию. Но она остановилась на пяти победах в лиге подряд. Состоялось второе поражение в последних 14-ти матчах во всех турнирах при 11-ти победах.
Ему также было тяжело в предыдущих матчах, так что кое-какие намеки на подобную неудачу были. Тем более, что автор восьми ассистов в сезоне Тавареш и автор шести голов Диа травмированы. Но все же не против новичка лиги, у которого выиграл девять матчей подряд, который против всех дома набрал одно очко в пяти предыдущих матчах.
Ранний гол Ровеллы отменили из-за фола в атаке, "Парма" сразу же забила свой, законный. С грубой ошибки Ровеллы. И иди догоняй. "Лациале" по ударам по воротам дошли до 23-ех, в створ - до восьми, по владению мячом - до 72-ух процентов. Но мяч все не шел в ворота. Еще и Хила подарил сопернику второй гол, а Дельпрато забил третий прорывом со своей половины поля.
Марко Барони все равно заявил, что гордится игроками за пройденный путь, доволен их игрой в матче, назвал ее "сильной", считает, что команда оставила все силы на поле. Хотя, разумеется, признал грубость ошибок при двух первых голах, а также нервозность в первом тайме. И демонстративно отказался говорить об арбитраже.
"Ювентус" отставал от Топ-5, потому ему как раз нельзя было терять очки. Тем более - против аутсайдера, пусть и на выезде. Уж точно надоели всем его ничьи. Но очередной, третьей подряд и шестой в восьми последних матчах во всех турнирах, четвертой в шести и 14-ой в 22-ух последних в лиге, избежать не удалось. Здесь еще и была потеряна победа на 93-ей минуте.
"Бьянконери" установили новый рекорд по ничьим в календарном году в их истории в Серии А - 18.
Они могут частично оправдаться короткой скамьей запасных лишь с 13-ю игроками первой команды, да и двумя из них - Мбангулой и Рухи - присоединившимися к первой лишь в этом сезоне. Но если бы в самом начале матча дважды пробили не в стойку, а в ворота, а затем не прекратили бы играть - оправдываться не нужно было бы.
В сущности, в первом тайме они доминировали, но нанесли лишь пять ударов по воротам и ни одного - в створ, а во втором в противоположной игре, живой, на встречных курсах, выглядели менее интересно, чем "Лечче". Забили с помощью огромного рикошета от удара издали, а пропустили с красивой фланговой контратаки.
Тьяго Мотта заявил, что во втором тайме у его команды просто закончились силы, но признал, что гола можно было избежать. Он не собирается впадать в панику, говорит, что нужно извлечь уроки и мыслить позитивно. Но пока первое место уже опережает на шесть очков.
"Милан" и "Болонья"
Преследователи уже подбираются. Оба также сейчас не выдают серии, но "Болонья" с четырьмя победами в пяти последних матчах лиги. А "Милан" победил после двух ничьих подряд. Что особенно важно - оба в кои-то веки победили уверенно, легко. Для "россоблу" это первая победа в сезоне с разницей как минимум в три мяча, для "россонери" - первая такая с сентября.
20:9 по ударам по воротам и 4:0 по ударам в створ в пользу "Милана", 16:5 по ударам по воротам и 9:1 по ударам в створ в пользу "Болоньи", то есть и атака, и оборона работали. Причем новые люди - Ндой и Рейндерс с первыми дублями в Серии А в карьере. Альваро Мората забил в лиге впервые с сентября, что также важно.
Винченцо Итальяно был доволен характером и жизнью команды после двух поражений во всех турнирах подряд. Доволен дублем Ндоя, голом и ассистом Орсолини после выхода на замену. Увидел прогресс в реализации в целом и прогресс в этом матче после не самого лучшего первого тайма. А Паулу Фонсека просто очень доволен балансом - креативом, обороной.
Другие
"Парма" и "Лечче" - сюрпризы тура. Первая уже переигрывала дома "Милан", но давно, во втором туре, а в последнее время переживала непростой период. Но очень вовремя проснулась. Второй проснулся с новым тренером. Марко Джампаоло начал с четырех очков в двух матчах. Во втором тайме он просто переиграл "Ювентус". По ударам в створ в матче переиграл его - 6:3.
"Кальяри" и "Дженоа" одержали очень важные победы в очных матчах против других аутсайдеров. Сарды не проигрывают уже в третьем матче подряд. Причем благодаря голам на 89-ой, 88-ой и 75-ой минутах. Генуэзцы не проигрывают в четырех, и им не помешала смена тренера посредине. Первая победа Патрика Виейра.
Сопернику "Кальяри" "Вероне" не помог заезд на базу, и она с четырьмя очками в последних 11-ти турах. До 75-ой минуты моментов у нее было не меньше, но нужно реализовывать. А потом она практически развалилась и должна была пропускать больше.
Соперник "Дженоа" же - "Удинезе" - развалился ранее. Туре получил красную карточку во втором из четырех последних матчей (за это время он еще и сделал автогол), причем на этот раз - уже на четвертой минуте, на 13-ой фриуланцы пропустили, затем уже Джаннетти забил в собственные ворота. Одно очко в последних пяти матчах - также развал.
Ничья между "Комо" и "Монцей" и результаты других оставили этих двоих в зоне вылета. Но в такой плотной борьбе любое очко на вес золота. Пять команд с 15-19 мест в диапазоне трех очков, семь команд с 13-19 - в диапазоне четырех.
Лучший игрок тура - Тиджани Рейндерс ("Милан"). Дубль опорника с игры
Прорыв тура - "Лечче". Сравнял против "Ювентуса" на 93-ей минуте
Разочарование тура - "Ювентус". Потерял победу на 93-ей минуте
Лучший вратарь тура - Зайон Сузуки ("Парма"). Семь сейвов
Лучший тренер тура - Марко Джампаоло ("Лечче"). Переиграл "Ювентус" во втором тайме
|1
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|2
|14
|10
|1
|3
|36-16
|31
|3
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|4
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|5
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|6
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|7
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|8
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|9
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|10
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|11
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|12
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|13
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|14
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|15
|14
|3
|4
|7
|14-20
|13
|16
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|17
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|18
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|19
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|20
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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