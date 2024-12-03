Рома в двух очках над зоной вылета. Итоги 14-го тура Серии А

Главная и единственная по-настоящему важная новость 14-го тура Серии А - Эдоардо Бове, потерявшему сознание во время матча "Фиорентина" - "Интер", лучше, он активно разговаривает, даже пересмотрел матч того же тура "Рома" - "Аталанта" и заявляет, что хочет поскорее вернуться на поле. Значит, нам также можно вернуться на поле и обсудить другие события тура.

"Торино" - "Наполи" и "Рома" - "Аталанта"

К туру Топ-5 лиги подходила с разрывом лишь в одно очко. Разумеется, из-за неоконченного матча "Фиорентина" - "Интер" и самого наличия такого матча между прямыми конкурентами разрыв этот вырос. Теперь лидируют "Наполи" и "Аталанта", одержавшие непростые гостевые победы без пропущенных мячей над кризисными, но все же опасными соперниками.

"Наполи" несомненно далеко не в лучшей игровой форме. В Турине состоялся его четвертый 1:0 в семи последних матчах лиги. Кроме него, в тех семи добыт один счет 2:0 и два матча вообще завершились без побед. Нет голов Хвичи Кварацхелии с 30-го октября и один такой Ромелу Лукаку с того времени. Подопечным Антонио Конте тяжело.

Тем не менее, они девятый тур подряд удержались на первом месте. Не пропустили в пятом из семи последних матчей. И даже не были близки к пропущенным. "Торино" попал в створ ворот Мерета лишь однажды, пробил по воротам лишь пять раз. Неаполитанцы же начали мощно, первую 31 минуту выиграли по ударам по воротам со счетом 8:1, а затем четко "сушили" игру.

Не впервые героем матча стал Скотт МакТоминей, на которого не могут нарадоваться в Неаполе. На этот раз он забил победный гол. Вместе с этим, отлично работая и в обороне, и в распределении мячей в центре поля.

Конте очень доволен сплоченностью команды, ее умением выдерживать давление. Отметил прогресс в агрессии в атаке и заявил, что его команда создала и должна была забивать больше.

"Аталанта", наоборот, включилась в последние минут 28 матча. Которые выиграла по ударам по воротам со счетом 12:3. Устроив серию контратак, забив два мяча, пусть и с рикошета и углового. До этого же очень жестко боролась с "Ромой", выдерживала минуты ее хорошего давления практически без опасных моментов у ворот Карнезекки.

Еще и в седьмом матче "Богини" во всех турнирах подряд замены принесли голы и/или ассисты. На этот раз Николо Дзаньоло забил в ворота бывшей команды и бурно праздновал.

Она одержала восьмую победу подряд и в лиге, и во всех турнирах. В лиге такая серия побед лишь во второй раз в истории и впервые с 2020-го года. Также одерживает 11-ую победу в 12-ти последних во всех турнирах при одной ничьей. В семи последних гостевых матчах во всех турнирах - семь побед.

Джан Пьеро Гасперини был дисквалифицирован, а его ассистент Туллио Гритти заявил, что такая победа свидетельствует о достижении командой важного высокого уровня. Признал страдания в этом матче, был очень рад умению держаться под давлением и создавать опасные контратаки. "Мы осознаем нашу силу". Он не хочет мешать болельщикам мечтать о Скудетто.

А что соперники лидеров? Результаты "Торино" в девяти последних матчах лиги - победа, ничья и семь поражений. Он борется, хорош в обороне (пятый из шести последних матчей с не более одного пропущенного), но не забивает вообще (четвертый из пяти последних матчей без забитых). Третье поражение со счетом 0:1 в пяти последних матчах.

"Рома" же потерпела шестое поражение в семи последних матчах лиги, четвертое подряд. Ее антирекорды 19-ти и 16-ти последних лет соответственно. И в третьем матче каденции Клаудио Раньери она боролась, старалась. Играла на равных более часа. Но затем просто растворилась. Раньери прямо сказал: "Мы отвечали им ударом на удар, пока у нас были силы".

"Торо" теперь в четырех очках над зоной вылета, "Рома" - лишь в двух.

"Лацио" и "Ювентус"

"Лацио" подошел к туру наравне по очкам с "Аталантой", "Фиорентиной" и "Интером" и играл теоретически менее тяжелый матч, чем они. В гостях, но у новичка лиги. Чем не шанс продолжить серию. Но она остановилась на пяти победах в лиге подряд. Состоялось второе поражение в последних 14-ти матчах во всех турнирах при 11-ти победах.

Ему также было тяжело в предыдущих матчах, так что кое-какие намеки на подобную неудачу были. Тем более, что автор восьми ассистов в сезоне Тавареш и автор шести голов Диа травмированы. Но все же не против новичка лиги, у которого выиграл девять матчей подряд, который против всех дома набрал одно очко в пяти предыдущих матчах.

Ранний гол Ровеллы отменили из-за фола в атаке, "Парма" сразу же забила свой, законный. С грубой ошибки Ровеллы. И иди догоняй. "Лациале" по ударам по воротам дошли до 23-ех, в створ - до восьми, по владению мячом - до 72-ух процентов. Но мяч все не шел в ворота. Еще и Хила подарил сопернику второй гол, а Дельпрато забил третий прорывом со своей половины поля.

Марко Барони все равно заявил, что гордится игроками за пройденный путь, доволен их игрой в матче, назвал ее "сильной", считает, что команда оставила все силы на поле. Хотя, разумеется, признал грубость ошибок при двух первых голах, а также нервозность в первом тайме. И демонстративно отказался говорить об арбитраже.

"Ювентус" отставал от Топ-5, потому ему как раз нельзя было терять очки. Тем более - против аутсайдера, пусть и на выезде. Уж точно надоели всем его ничьи. Но очередной, третьей подряд и шестой в восьми последних матчах во всех турнирах, четвертой в шести и 14-ой в 22-ух последних в лиге, избежать не удалось. Здесь еще и была потеряна победа на 93-ей минуте.

"Бьянконери" установили новый рекорд по ничьим в календарном году в их истории в Серии А - 18.

Они могут частично оправдаться короткой скамьей запасных лишь с 13-ю игроками первой команды, да и двумя из них - Мбангулой и Рухи - присоединившимися к первой лишь в этом сезоне. Но если бы в самом начале матча дважды пробили не в стойку, а в ворота, а затем не прекратили бы играть - оправдываться не нужно было бы.

В сущности, в первом тайме они доминировали, но нанесли лишь пять ударов по воротам и ни одного - в створ, а во втором в противоположной игре, живой, на встречных курсах, выглядели менее интересно, чем "Лечче". Забили с помощью огромного рикошета от удара издали, а пропустили с красивой фланговой контратаки.

Тьяго Мотта заявил, что во втором тайме у его команды просто закончились силы, но признал, что гола можно было избежать. Он не собирается впадать в панику, говорит, что нужно извлечь уроки и мыслить позитивно. Но пока первое место уже опережает на шесть очков.





"Милан" и "Болонья"

Преследователи уже подбираются. Оба также сейчас не выдают серии, но "Болонья" с четырьмя победами в пяти последних матчах лиги. А "Милан" победил после двух ничьих подряд. Что особенно важно - оба в кои-то веки победили уверенно, легко. Для "россоблу" это первая победа в сезоне с разницей как минимум в три мяча, для "россонери" - первая такая с сентября.

20:9 по ударам по воротам и 4:0 по ударам в створ в пользу "Милана", 16:5 по ударам по воротам и 9:1 по ударам в створ в пользу "Болоньи", то есть и атака, и оборона работали. Причем новые люди - Ндой и Рейндерс с первыми дублями в Серии А в карьере. Альваро Мората забил в лиге впервые с сентября, что также важно.

Винченцо Итальяно был доволен характером и жизнью команды после двух поражений во всех турнирах подряд. Доволен дублем Ндоя, голом и ассистом Орсолини после выхода на замену. Увидел прогресс в реализации в целом и прогресс в этом матче после не самого лучшего первого тайма. А Паулу Фонсека просто очень доволен балансом - креативом, обороной.

Другие

"Парма" и "Лечче" - сюрпризы тура. Первая уже переигрывала дома "Милан", но давно, во втором туре, а в последнее время переживала непростой период. Но очень вовремя проснулась. Второй проснулся с новым тренером. Марко Джампаоло начал с четырех очков в двух матчах. Во втором тайме он просто переиграл "Ювентус". По ударам в створ в матче переиграл его - 6:3.

"Кальяри" и "Дженоа" одержали очень важные победы в очных матчах против других аутсайдеров. Сарды не проигрывают уже в третьем матче подряд. Причем благодаря голам на 89-ой, 88-ой и 75-ой минутах. Генуэзцы не проигрывают в четырех, и им не помешала смена тренера посредине. Первая победа Патрика Виейра.

Сопернику "Кальяри" "Вероне" не помог заезд на базу, и она с четырьмя очками в последних 11-ти турах. До 75-ой минуты моментов у нее было не меньше, но нужно реализовывать. А потом она практически развалилась и должна была пропускать больше.

Соперник "Дженоа" же - "Удинезе" - развалился ранее. Туре получил красную карточку во втором из четырех последних матчей (за это время он еще и сделал автогол), причем на этот раз - уже на четвертой минуте, на 13-ой фриуланцы пропустили, затем уже Джаннетти забил в собственные ворота. Одно очко в последних пяти матчах - также развал.

Ничья между "Комо" и "Монцей" и результаты других оставили этих двоих в зоне вылета. Но в такой плотной борьбе любое очко на вес золота. Пять команд с 15-19 мест в диапазоне трех очков, семь команд с 13-19 - в диапазоне четырех.

Лучший игрок тура - Тиджани Рейндерс ("Милан"). Дубль опорника с игры

Прорыв тура - "Лечче". Сравнял против "Ювентуса" на 93-ей минуте

Разочарование тура - "Ювентус". Потерял победу на 93-ей минуте

Лучший вратарь тура - Зайон Сузуки ("Парма"). Семь сейвов

Лучший тренер тура - Марко Джампаоло ("Лечче"). Переиграл "Ювентус" во втором тайме

1 "Наполи" 14 10 2 2 21-9 32 2 "Аталанта" 14 10 1 3 36-16 31 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 14 9 1 4 29-17 28 6 "Ювентус" 14 6 8 0 22-8 26 7 "Милан" 13 6 4 3 23-14 22 8 "Болонья" 13 5 6 2 18-16 21 9 "Удинезе" 14 5 2 7 16-21 17 10 "Эмполи" 14 3 7 4 10-14 16 11 "Парма" 14 3 6 5 20-22 15 12 "Торино" 14 4 3 7 16-20 15 13 "Кальяри" 14 3 5 6 15-24 14 14 "Дженоа" 14 3 5 6 13-24 14 15 Рома 14 3 4 7 14-20 13 16 Лечче 14 3 4 7 7-22 13 17 Верона 14 4 0 10 17-33 12 18 Комо 14 2 5 7 14-26 11 19 Монца 14 1 7 6 12-17 10 20 Венеция 14 2 2 10 11-25 8

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