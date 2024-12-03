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Моуринью позвонил родителям Бове после инцидента во время матча Фиорентина - Интер

Италия

Под руководством Моуринью Бове провел в Роме 72 матча

Моуринью позвонил родителям Бове после инцидента во время матча Фиорентина - Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью обеспокоен состоянием здоровья игрока Эдоардо Бове после того, как тот потерял сознание во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Моуринью лично позвонил родителям Бове, чтобы узнать о его самочувствии.

Добавим, что под руководством Моуринью Бове провел в "Роме" 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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