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Моуринью позвонил родителям Бове после инцидента во время матча Фиорентина - Интер
Под руководством Моуринью Бове провел в Роме 72 матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью обеспокоен состоянием здоровья игрока Эдоардо Бове после того, как тот потерял сознание во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Моуринью лично позвонил родителям Бове, чтобы узнать о его самочувствии.
Добавим, что под руководством Моуринью Бове провел в "Роме" 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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