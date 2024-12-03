Моуринью позвонил родителям Бове после инцидента во время матча Фиорентина - Интер

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью обеспокоен состоянием здоровья игрока Эдоардо Бове после того, как тот потерял сознание во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Моуринью лично позвонил родителям Бове, чтобы узнать о его самочувствии.

Добавим, что под руководством Моуринью Бове провел в "Роме" 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.