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Саудовские инвесторы могут приобрести клуб Серии А

Италия

Торино может сменить владельца

Саудовские инвесторы могут приобрести клуб Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

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Саудовские инвесторы могут приобрести "Торино". Об этом сообщает издание TuttoSport.

Саудовцы уже пытались инвестировать в велоспорт. Они хотели приобрести - "Тур де Франс", однако эти планы не были реализованы. Теперь же их внимание переключилось на "Джиро д'Италия", которая принадлежит Урбано Кайро, который также является президентом "Торино".

Поскольку оба актива находятся в одних руках, есть высокая вероятность того, что они будут проданы вместе.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
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