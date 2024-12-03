Саудовские инвесторы могут приобрести клуб Серии А

Саудовские инвесторы могут приобрести "Торино". Об этом сообщает издание TuttoSport.

Саудовцы уже пытались инвестировать в велоспорт. Они хотели приобрести - "Тур де Франс", однако эти планы не были реализованы. Теперь же их внимание переключилось на "Джиро д'Италия", которая принадлежит Урбано Кайро, который также является президентом "Торино".

Поскольку оба актива находятся в одних руках, есть высокая вероятность того, что они будут проданы вместе.