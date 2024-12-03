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Саудовские инвесторы могут приобрести клуб Серии А
Торино может сменить владельца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
Саудовские инвесторы могут приобрести "Торино". Об этом сообщает издание TuttoSport.
Саудовцы уже пытались инвестировать в велоспорт. Они хотели приобрести - "Тур де Франс", однако эти планы не были реализованы. Теперь же их внимание переключилось на "Джиро д'Италия", которая принадлежит Урбано Кайро, который также является президентом "Торино".
Поскольку оба актива находятся в одних руках, есть высокая вероятность того, что они будут проданы вместе.
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