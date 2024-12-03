Кубок Италии. Болонья легко проходит Монцу

Кубок Италии. 1/8 финала

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Монца" 4:0

Голы: Побега 32, Орсолини 35, Домингес 63, Кастро 76

"Болонья": Равалья, Холм (Корацца 78), Казале, Лукуми (Эрлич 78), Ликояннис, Фройлер (Моро 61), Побега, Орсолини (Домингес 39), Фергюсон (Урбански 61), Илинг-Джуниор, Кастро

"Монца": Пицциньякко, Д'Амброзио (А. Карбони 64), Иццо, Кальдирола, Биринделли, Валоти, Леонардо Коломбо (Мартинс 71), Виньято (Мота 46), Чуррия (Сенси 71), Петанья (Форсон 64), Марич

Предупреждениe: Иццо 65

"Болонья" набирает ход. Не в Лиге Чемпионов, где в пяти турах не победила ни разу. Но во внутренних турнирах. В четырех из пяти последних матчей Серии А она побеждала. В том числе в последнем - дома "Венецию" из зоны вылета со счетом 3:0. Сегодня в Кубке дома против другой команды из зоны вылета "россоблу" даже забили больше.

"Монца" - не сказать чтобы мальчики для битья. В последних двух турах лиги сыграла 1:1, до этого проиграла подряд "Лацио" и "Милану" лишь со счетом 0:1. Больше двух мячей ни в одном матче в этом сезоне ни в одном турнире она не пропускала. Впрочем, когда ты в зоне вылета своей лиги, Кубок тебя уже не очень интересует.

"Болонья" могла забить уже в самом дебюте. Пицциньякко выручал, либо неточность соперников. В итоге залетело от опорника. Пожалуй, главного виновника единственного поражения "Болоньи" на внутренней арене в последнее время. Побега тогда был удален уже на 35-ой минуте. Сейчас на 32-ой он пробил под перекладину из-за пределов штрафной.

"Монца" бросилась сравнивать счет и даже требовала пенальти, но в контратаке Кастро отдал на ход Орсолини, а тот подсек над вратарем. ВАР проверял эпизод в штрафной площадке хозяев, но в итоге арбитра не позвал. А во втором тайме Илинг-Джуниор прострелил на Домингеса, Кастро же получил от Домингеса вразрез, оттеснил защитника и забил.

Статистика матча - 16:6 по ударам по воротам, 9:1 - по ударам в створ.

В стадии 1/4 финала, в которую прошла во второй раз подряд после десяти невыходов туда подряд, "Болонья" встретится дома с победителем пары "Аталанта" - "Чезена".