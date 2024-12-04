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По два гола в каждом из таймов. Болонья - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Уверенная победа

По два гола в каждом из таймов. Болонья - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Болонья" разгромила "Монцу" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 4:0.

В 1/4 финала этого турнира "красно-синие" выходят второй раз подряд.

На следующей стадии "Болонья" встретится с победителем пары "Аталанта" - "Чезена".

Кубок Италии. 1/8 финала

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Монца" 4:0

Голы: Побега 32, Орсолини 35, Домингес 63, Кастро 76

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