Италия
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По два гола в каждом из таймов. Болонья - Монца 4:0. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" разгромила "Монцу" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 4:0.
В 1/4 финала этого турнира "красно-синие" выходят второй раз подряд.
На следующей стадии "Болонья" встретится с победителем пары "Аталанта" - "Чезена".
Кубок Италии. 1/8 финала
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Монца" 4:0
Голы: Побега 32, Орсолини 35, Домингес 63, Кастро 76
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