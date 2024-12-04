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Деклассация на Джузеппе Меацца. Милан - Сассуоло 6:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Подопечные Фонсеки в ударе

Деклассация на Джузеппе Меацца. Милан - Сассуоло 6:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" разгромил "Сассуоло" в 1/8 финала Кубка Италии со счетом 6:1.

Дублем у "россонери" отметился Самуэль Чуквуэзе.

На следующей стадии турнира (1/4 финала) "Милан" примет "Рому" или "Сампдорию".

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло" 6:1

Голы: Чуквуэзе 12, 21, Рейндерс 17, Леау 23, Калабрия 56, Абрахам 61 - Мулаттьери 59

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