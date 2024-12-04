Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деклассация на Джузеппе Меацца. Милан - Сассуоло 6:1. Видео голов и обзор матча
Подопечные Фонсеки в ударе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" разгромил "Сассуоло" в 1/8 финала Кубка Италии со счетом 6:1.
Дублем у "россонери" отметился Самуэль Чуквуэзе.
На следующей стадии турнира (1/4 финала) "Милан" примет "Рому" или "Сампдорию".
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Сассуоло" 6:1
Голы: Чуквуэзе 12, 21, Рейндерс 17, Леау 23, Калабрия 56, Абрахам 61 - Мулаттьери 59
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов
- Кубок Германии. Бавария – Байер 0:1. Театр абсурда вместо новой немецкой классики
- На Евро не едем. Женская сборная Украины в стыках без шансов проиграла Бельгии
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000