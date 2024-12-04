Фиорентина - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

"Фиорентина" склонялась к переносу этого матча. В "Эмполи" объявили, что готовы к такому. Но в итоге обращение к игрокам самого Эдоардо Бове, идущего на поправку после потери сознания в матче против "Интера", изменило ситуацию. Так что региональное дерби Тосканы, в котором именно "Эмполи" в последнее время показывает очень хорошие результаты, ожидает нас сегодня.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Кубок Италии. 1/8 финала

4 декабря. 22:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи"

Главный арбитр: Антонио Джуа



Трансляция - Megogo 1