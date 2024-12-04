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Фиорентина - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Фиорентина - Эмполи: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4 декабря 2024 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
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"Фиорентина" склонялась к переносу этого матча. В "Эмполи" объявили, что готовы к такому. Но в итоге обращение к игрокам самого Эдоардо Бове, идущего на поправку после потери сознания в матче против "Интера", изменило ситуацию. Так что региональное дерби Тосканы, в котором именно "Эмполи" в последнее время показывает очень хорошие результаты, ожидает нас сегодня.
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Кубок Италии. 1/8 финала
4 декабря. 22:00. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Эмполи"
Главный арбитр: Антонио Джуа
Трансляция - Megogo 1
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