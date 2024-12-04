Интер нацелился на подписание одного из ключевых игроков Наполи

Миланский "Интер" нацелился на подписание Алекса Мерета из "Наполи".

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" попытается подписать 27-летнего итальянского вратаря на правах свободного агента, поскольку его контракт с клубом истекает летом следующего года. "Интер" видит в игроке потенциальную замену для Янна Зоммера, которому в конце этого года уже исполнится 36 лет.

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Известно, что "Наполи" продолжает вести переговоры со своим голкипером по поводу нового контракта до 2027 года, но стороны далеки к согласованию условий.

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В этом сезоне Алекс Мерет провел 12 матчей за "Наполи" во всех турнирах, отстояв "на ноль" в 8 поединках.