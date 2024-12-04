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Интер нацелился на подписание одного из ключевых игроков Наполи
Действующие чемпионы Италии готовы обокрасть своего конкурента
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Миланский "Интер" нацелился на подписание Алекса Мерета из "Наполи".
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" попытается подписать 27-летнего итальянского вратаря на правах свободного агента, поскольку его контракт с клубом истекает летом следующего года. "Интер" видит в игроке потенциальную замену для Янна Зоммера, которому в конце этого года уже исполнится 36 лет.
Известно, что "Наполи" продолжает вести переговоры со своим голкипером по поводу нового контракта до 2027 года, но стороны далеки к согласованию условий.
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В этом сезоне Алекс Мерет провел 12 матчей за "Наполи" во всех турнирах, отстояв "на ноль" в 8 поединках.
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