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Конкурент для Довбика? Рома определилась с главной целью на зимнее трансферное окно

Италия

Игрок готов присоединиться к другому итальянскому клубу

Конкурент для Довбика? Рома определилась с главной целью на зимнее трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Рома" стремится усилить атаку своей команды в январское трансферное окно.

Согласно информации от издания Corriere della Sera, Элдор Шомуродов, вероятно, покинет клуб в январе, поэтому "Рома" планирует подписать нового нападающего, который станет дублером для Артема Довбика.

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Сообщается, что "джалороси" серьезно заинтересованы в трансфере Джакомо Распадори из "Наполи", который потерял свое место в основном составе команды Антонио Конте. Итальянец боится, что это повлияет на вызов в национальную сборную, поэтому он хочет сменить команду как можно скорее.

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В этом сезоне Распадори принял участие в 8 матчах за "Наполи" во всех турнирах, отметившись лишь одним ассистом. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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Артем Довбик Рома (Италия) Джакомо Распадори
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Андрей Журба
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