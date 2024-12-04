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Несколько клубов АПЛ интересуются молодым талантом Ювентуса
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой футболист туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз привлекает все большее внимание европейских грандов.
По информации Флориана Плеттенберга, турецкий футболист заинтересовал "ПСЖ", "Арсенал" и "Ливерпуль". Эти клубы видят в Йылдыге большой потенциал и готовы побороться за подписание игрока.
Добавим, что ранее
Напомним, что у 19-летнего вингера контракт с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2029 года.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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