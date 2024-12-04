Несколько клубов АПЛ интересуются молодым талантом Ювентуса

Молодой футболист туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз привлекает все большее внимание европейских грандов.

По информации Флориана Плеттенберга, турецкий футболист заинтересовал "ПСЖ", "Арсенал" и "Ливерпуль". Эти клубы видят в Йылдыге большой потенциал и готовы побороться за подписание игрока.

Добавим, что ранее сообщалось , что Кенан может присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что у 19-летнего вингера контракт с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2029 года.