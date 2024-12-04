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Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ
Шкриньяр может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и "Наполи“ заинтересованы в приобретении защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба клуба видят в словацком футболисте отличное усиление для команды.
"Наполи" готов предложить "ПСЖ" арендное соглашение с последующим правом выкупа, но это будет зависеть от успеха команды в чемпионате.
Милан в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 381 минута. \
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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