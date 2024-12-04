Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ

"Ювентус" и "Наполи“ заинтересованы в приобретении защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба клуба видят в словацком футболисте отличное усиление для команды.

"Наполи" готов предложить "ПСЖ" арендное соглашение с последующим правом выкупа, но это будет зависеть от успеха команды в чемпионате.

Милан в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 381 минута. \