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Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ

Италия

Шкриньяр может сменить команду

Два клуба Серии А хотят приобрести защитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" и "Наполи“ заинтересованы в приобретении защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба клуба видят в словацком футболисте отличное усиление для команды.

"Наполи" готов предложить "ПСЖ" арендное соглашение с последующим правом выкупа, но это будет зависеть от успеха команды в чемпионате.

Милан в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 381 минута. \

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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