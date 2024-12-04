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"Мне были безразличны деньги". Буффон вспомнил, как играл с Ювентусом в Серии В

Италия

Джанлуиджи вспомнил прошлое

"Мне были безразличны деньги". Буффон вспомнил, как играл с Ювентусом в Серии В

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он решил остаться в "Ювентусе", несмотря на вылет клуба в Серию B в 2006 году.

"Мне было 28 лет. Я понял, что "Юве" нуждается во мне. Я сказал директору Секко: "Если хотите, я останусь, можете забрать 15% от моей зарплаты.

Меня не волновали деньги, я делал это ради людей, потому что считал это правильным. Я фактами показал, что у меня есть благодарность", - сказал Буффон.

Летом 2006 года "Ювентус" вылетел в Серию B из-за скандалов с договорными матчами. Клуб потерял два титула Серии А и ряд ключевых игроков.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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