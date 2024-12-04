Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мне были безразличны деньги". Буффон вспомнил, как играл с Ювентусом в Серии В
Джанлуиджи вспомнил прошлое
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он решил остаться в "Ювентусе", несмотря на вылет клуба в Серию B в 2006 году.
"Мне было 28 лет. Я понял, что "Юве" нуждается во мне. Я сказал директору Секко: "Если хотите, я останусь, можете забрать 15% от моей зарплаты.
Меня не волновали деньги, я делал это ради людей, потому что считал это правильным. Я фактами показал, что у меня есть благодарность", - сказал Буффон.
Летом 2006 года "Ювентус" вылетел в Серию B из-за скандалов с договорными матчами. Клуб потерял два титула Серии А и ряд ключевых игроков.
Популярное сейчас
- "Не игнорируйте это", - экс-игрок сборной Украины высказался о событиях в Грузии
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Снова Гуцуляк! Невероятный гол Алексея сравнял счет в матче с Рухом. ВИДЕО
- Матч лидеров УПЛ. Александрия и Динамо огласили составы на очную игру