Кубок Италии. Фиорентина - Эмполи 2:2 (3:4 пен.). Победить для Бове не удалось

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи" 2:2 (3:4 пен.)

Голы: Кен 59, Гозенс 70 - Эконг 4, Эспозито 75

Серия пенальти: Гудмундссон 1:0, Коломбо 1:1, Куаме 2:1, Эконг 2:1 (неточно), Раньери 2:1 (вратарь), Хендерсон 2:2, Кен 2:2 (неточно), Мариануччи 2:3, Катальди 3:3, Эспозито 3:4

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 75), Катальди, Кварта (Ричардсон 53), Кольпани (Иконе 53), Бельтран (Гудмундссон 75), Соттил (Куаме 82), Кен

"Эмполи": Сегетти, Мариануччи, Исмаили (Вити 63), Тосто, Самбия (Гьяси 82), Белардинелли (Мале 63), Хендерсон, Какаче (Пеццелла 64), Сольбаккен (Коломбо 74), Эспозито, Эконг

Предупреждения: Гозенс 73 - Мариануччи 36, Пеццелла 82

Главный арбитр: Антонио Джуа

Первый матч "Фиорентины" после того, что случилось с Эдоардо Бове. "Фиалки" не исключали возможность просить переноса, "Эмполи" заявил, что согласен с таким, но в итоге обращение самого Бове, которому уже лучше, мотивировало его команду играть. Однако победить не удалось. Баннеры, фото и песни сегодня на трибунах Эдоардо дарили болельщики. А вот партнерам по команде не удалось устроить подарок.

Флорентийцы подходили к матчу в блестящей форме. С десятью победами и лишь одним поражением в 12-ти предыдущих матчах во всех турнирах, с семью победами подряд в Серии А впервые с 1998-го года. Еще и выставили практически сильнейший состав, разве что без Бове, Адли и Де Хеа. А "Эмполи" выставил 19-летнего вратаря, 18-летнего и 20-летнего центральных защитников. И все же победил.

Впрочем, особо удивляться не стоит. Поскольку речь о Тосканском дерби. А в таких в последнее время "Эмполи" лучше. Четыре ничьи и гостевая победа в пяти предыдущих, четыре победы, четыре ничьи и два поражения в десяти предыдущих. Уже третье дерби подряд во Флоренции он не проиграл, проиграл лишь два таких из последних восьми. И вообще он в этом сезоне выглядит прилично, десятый в лиге.

Он начал перехватом у Кварты, пасом Хендерсона и выходом 22-летнего Эконга на вратаря. 0:1. "Фиорентина" была обязана сравнивать через 13 минут, когда Додо промчал по флангу и выложил в штрафную, но Кен попал в перекладину. Но в целом в первом тайме "фиалки" из своих 64-ех процентов владения мячом не выжали достаточно. Выжали лишь один удар в створ ворот. Там Сегетти хорошо отбил.

Во втором тайме давление хозяев уже было эффективным. Сегетти на инстинкте вытащил удар Бельтрана. Отбил и удар Соттила после его комбинации с пасом пяткой, но там уже Кен добил. Гости ответили, подали три угловых подряд, Терраччьяно отбивал удар Эспозито. Но Соттил, который как раз играл на позиции Бове, сместился слева в центр и закрутил в дальний угол. Касание Гозенса не помешало.

"Эмполи" сдаваться не собирался. Перехватил инициативу. Выполнил замены. И нашел гол. Эспозито получил пас вразрез от Хендерсона и перебросил вратаря. А ответ Иконе пошел выше, ответ же Кена головой Сегетти выцарапал с линии ворот. Мяч срикошетил от защитника и вновь летел в ворота, но Вити успел его выбить.

Серия пенальти началась с трех отличных ударов, продолжилась четырьмя плохими. Эконг и Кен пробивали непонятно куда, удар Раньери отбил Сегетти, а удар Хендерсона Терраччьяно чуть не отбил, задел мяч рукой, но тот в итоге протиснулся под ней. Далее же проблем ни у кого не было.

"Эмполи" в четвертьфинале Кубка впервые с сезона 2006/07. И ждет там победителя пары "Ювентус" - "Кальяри". А "Фиорентина" вылетает так рано после трех выходов как минимум в полуфинал подряд. Правда, в 1/8 финала ей всегда было тяжело. Уже в четвертом из пяти последних сезонов на этой стадии она не справляется в основное время. И во второй раз из этих четырех вылетает.

В предыдущем сезоне она выиграла две серии пенальти подряд - в 1/8 и 1/4 финала. Но не может же так везти вечно!

17-летний украинец Богдан Попов попал в заявку "Эмполи" в четвертый раз в нынешнем сезоне, из них в третий раз - в Кубке. Но на поле еще ни разу ни в одном турнире не выходил.