Милан представил особую форму к юбилею клуба. Видео

"Милан" представил особую форму к юбилею клуба.

Футболка оформлена в классическом дизайне. На форме изображён первый логотип "Милана". Нынешняя эмблема клуба расположена на воротнике в золотом цвете.

Клуб показал видео с презентацией формы:

В этом комплекте "Милан" сыграет в домашнем матче Серии А против "Дженоа" 15 декабря.

Напомним, что в этом году "Милану" исполняется 125 лет.