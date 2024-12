Милан представил особую форму к юбилею клуба. Видео

"Милан" представил особую форму к юбилею клуба.

Футболка оформлена в классическом дизайне. На форме изображён первый логотип "Милана". Нынешняя эмблема клуба расположена на воротнике в золотом цвете.

Клуб показал видео с презентацией формы:

Once upon a time in Rossonero… ????????⚫



Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA