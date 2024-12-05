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Милан представил особую форму к юбилею клуба. Видео

Италия

Клуб сыграет в ней против Дженоа

Милан представил особую форму к юбилею клуба. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" представил особую форму к юбилею клуба.

Футболка оформлена в классическом дизайне. На форме изображён первый логотип "Милана". Нынешняя эмблема клуба расположена на воротнике в золотом цвете.

Клуб показал видео с презентацией формы:

В этом комплекте "Милан" сыграет в домашнем матче Серии А против "Дженоа" 15 декабря.

Напомним, что в этом году "Милану" исполняется 125 лет.

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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Владислав Прийменко
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