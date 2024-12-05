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Милан представил особую форму к юбилею клуба. Видео
Клуб сыграет в ней против Дженоа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" представил особую форму к юбилею клуба.
Футболка оформлена в классическом дизайне. На форме изображён первый логотип "Милана". Нынешняя эмблема клуба расположена на воротнике в золотом цвете.
Клуб показал видео с презентацией формы:
Once upon a time in Rossonero… ????????⚫— AC Milan (@acmilan) December 5, 2024
Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA
В этом комплекте "Милан" сыграет в домашнем матче Серии А против "Дженоа" 15 декабря.
Напомним, что в этом году "Милану" исполняется 125 лет.
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