Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обидный вылет из Кубка на ранней стадии. Фиорентина - Эмполи 2:2 (3:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Бове на поле не вышел
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" покинула Кубок Италии на стадии 1/8 финала после домашнего поражения от "Эмполи".
Команды не выявили победителя в основное время и экстратайм, а в серии пенальти сильнее оказались гости.
Стоит отметить, что "Эмполи" впервые вышел в четвертьфинал национального Кубка с сезона 2006/07.
Кубок Италии. 1/8 финала
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Эмполи" 2:2 (3:4 пен.)
Голы: Кен 59, Гозенс 70 - Эконг 4, Эспозито 75
Серия пенальти: Гудмундссон 1:0, Коломбо 1:1, Куаме 2:1, Эконг 2:1 (неточно), Раньери 2:1 (вратарь), Хендерсон 2:2, Кен 2:2 (неточно), Мариануччи 2:3, Катальди 3:3, Эспозито 3:4
Популярное сейчас
- Цыганык: Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. Полесье должно быть вместо Александрии
- Кубок короля. Жирона проиграла серию пенальти полевому игроку, Вильярреал опозорен в Галисии
- Провал Мбаппе, праздник басков. Атлетик — Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча
- Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas
- Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?
- Зеленский отреагировал на события в Грузии и анонсировал санкции