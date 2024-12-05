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Обидный вылет из Кубка на ранней стадии. Фиорентина - Эмполи 2:2 (3:4 пен.). Видео голов и обзор матча

Италия

Бове на поле не вышел

Обидный вылет из Кубка на ранней стадии. Фиорентина - Эмполи 2:2 (3:4 пен.). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" покинула Кубок Италии на стадии 1/8 финала после домашнего поражения от "Эмполи".

Команды не выявили победителя в основное время и экстратайм, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

Стоит отметить, что "Эмполи" впервые вышел в четвертьфинал национального Кубка с сезона 2006/07.

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи" 2:2 (3:4 пен.)

Голы: Кен 59, Гозенс 70 - Эконг 4, Эспозито 75

Серия пенальти: Гудмундссон 1:0, Коломбо 1:1, Куаме 2:1, Эконг 2:1 (неточно), Раньери 2:1 (вратарь), Хендерсон 2:2, Кен 2:2 (неточно), Мариануччи 2:3, Катальди 3:3, Эспозито 3:4

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Кубок Италии Фиорентина (Флоренция) Эмполи
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