  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Довбик может пропустить следующую игру? Раньери рассказал о проблемах со здоровьем у украинца
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик может пропустить следующую игру? Раньери рассказал о проблемах со здоровьем у украинца

Италия

Наставник Ромы рассказал, что участие нападающего в следующем матче под вопросом

Довбик может пропустить следующую игру? Раньери рассказал о проблемах со здоровьем у украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери на своей пресс-конференции накануне матча против "Лечче" в Серии А сообщил, что участие Артема Довбика в этой игре остается под вопросом.

"Довбик провел неплохой матч против "Аталанты", он вступал в серьезную борьбу со своими соперниками, кроме фазы атаки, где ему приходилось быть более решительным. Он выиграл много дуэлей. Сейчас он чувствует себя не очень хорошо, у него грипп. Я не знаю, будет ли он доступен на игру с "Лечче", нам нужно будет посмотреть, будет ли он тренироваться и как он будет тренироваться", — приводит слова Раньери Il Romanista.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Рома" - "Лечче" состоится в эту субботу, 7-го декабря. Начало игры в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет укрепить левый фланг обороны игроком из Серии А
yellow-arrow
Обидный вылет из Кубка на ранней стадии. Фиорентина - Эмполи 2:2 (3:4 пен.). Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вильярреал заинтересован в подписании воспитанника Реала в январе
Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости