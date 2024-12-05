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Довбик может пропустить следующую игру? Раньери рассказал о проблемах со здоровьем у украинца
Наставник Ромы рассказал, что участие нападающего в следующем матче под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери на своей пресс-конференции накануне матча против "Лечче" в Серии А сообщил, что участие Артема Довбика в этой игре остается под вопросом.
"Довбик провел неплохой матч против "Аталанты", он вступал в серьезную борьбу со своими соперниками, кроме фазы атаки, где ему приходилось быть более решительным. Он выиграл много дуэлей. Сейчас он чувствует себя не очень хорошо, у него грипп. Я не знаю, будет ли он доступен на игру с "Лечче", нам нужно будет посмотреть, будет ли он тренироваться и как он будет тренироваться", — приводит слова Раньери Il Romanista.
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Напомним, что матч "Рома" - "Лечче" состоится в эту субботу, 7-го декабря. Начало игры в 21:45.
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