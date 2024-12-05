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Лацио – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Лацио – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Огненное противостояние в 1/8 финала Кубка Италии.

"Лацио" сенсационно проиграли "Парме" на выходных и потеряли важные очки в серии А. Правда, столичный клуб забил первым, но гол отменили после просмотра VAR.

"Наполи" минимально обыграл "Торино", хотя пытались сделать счёт крупнее. Но сегодня это не важно.

Из двух ТОП-клубов участвовать в Кубке Италии продолжит один из них. Серьёзные намерения и интрига.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на телеканале Megogo Футбол 1

Кубок Италии. 1/8 финала.

5 декабря 2024. Рим. "Олимпико"

Главный судья: Лука Пайретто (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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