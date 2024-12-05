Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Милана считает, что никогда не бывает удачного момента для встречи с Аталантой
Паулу Фонсека высказался о соперниках Милана в Серии А
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции накануне матча команды против "Аталанты" в рамках Серии А.
"Я думаю, что никогда не бывает удачного момента для встречи с "Аталантой".
Но мы находимся в хорошем моменте, совершенствуемся, и мы уверены в себе. Мы знаем, что противостоять такой команде всегда сложно. Они выиграли восемь матчей подряд, забив 26 мячей и пропустив всего четыре. Это очень сильная команда, и мы знаем, что это будет тяжелый матч, но мы готовы", - сказал Фонсека.
Напомним, что завтра, 6 декабря, состоится матч "Аталанта" - "Милан". Начало - в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Зеленский подписал указ о санкциях против властей Грузии - туда попал и бывший защитник Динамо
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине - названа причина