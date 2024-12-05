Тренер Милана считает, что никогда не бывает удачного момента для встречи с Аталантой

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции накануне матча команды против "Аталанты" в рамках Серии А.

"Я думаю, что никогда не бывает удачного момента для встречи с "Аталантой".

Но мы находимся в хорошем моменте, совершенствуемся, и мы уверены в себе. Мы знаем, что противостоять такой команде всегда сложно. Они выиграли восемь матчей подряд, забив 26 мячей и пропустив всего четыре. Это очень сильная команда, и мы знаем, что это будет тяжелый матч, но мы готовы", - сказал Фонсека.