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Тренер Милана считает, что никогда не бывает удачного момента для встречи с Аталантой

Италия

Паулу Фонсека высказался о соперниках Милана в Серии А

Тренер Милана считает, что никогда не бывает удачного момента для встречи с Аталантой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции накануне матча команды против "Аталанты" в рамках Серии А.

"Я думаю, что никогда не бывает удачного момента для встречи с "Аталантой".

Но мы находимся в хорошем моменте, совершенствуемся, и мы уверены в себе. Мы знаем, что противостоять такой команде всегда сложно. Они выиграли восемь матчей подряд, забив 26 мячей и пропустив всего четыре. Это очень сильная команда, и мы знаем, что это будет тяжелый матч, но мы готовы", - сказал Фонсека.

Напомним, что завтра, 6 декабря, состоится матч "Аталанта" - "Милан". Начало - в 21:45 по Киеву.

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Аталанта (Бергамо) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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