Директор Ювентуса рассказал, почему клуб прошлым летом сократил свои расходы

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Сканавино уверен, что клуб вскоре сможет снова совершать масштабные трансферы.

По его словам, сокращение расходов прошлым летом было необходимым шагом для стабилизации финансового положения клуба и создания прочного фундамента для будущих инвестиций.

Добавим, что фактические убытки этого года для "Ювентуса" составляют около 70 миллионов, что на 50% больше, чем в предыдущем.