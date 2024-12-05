Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Ювентуса рассказал, почему клуб прошлым летом сократил свои расходы
Сканавино оптимистично настроен относительно будущего команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Сканавино уверен, что клуб вскоре сможет снова совершать масштабные трансферы.
По его словам, сокращение расходов прошлым летом было необходимым шагом для стабилизации финансового положения клуба и создания прочного фундамента для будущих инвестиций.
Добавим, что фактические убытки этого года для "Ювентуса" составляют около 70 миллионов, что на 50% больше, чем в предыдущем.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок Реала: Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Сибига заявил, что Россия хочет Ялту-2 или Минск-3. Известна позиция Украины относительно такого сценария
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000